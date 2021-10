Cos’è successo dopo le loro nozze a Matrimonio a prima vista Italia nel 2016? In molti ve lo sarete chiesti, ma è successo davvero l’impensabile!

Era il momento che più aspettavamo e, finalmente, è arrivato: i nuovi episodi di Matrimonio a prima vista Italia sono ritornati sul piccolo schermo. E i primi minuti hanno già saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori. Avete visto le tre coppie che hanno deciso di partecipare al programma? Secondo voi, c’è qualcuno che darà filo da torcere? Chi lo sa! IN attesa di saperlo, però, facciamo qualche piccolo passo indietro. E scopriamo cosa è successo ad alcune delle ex coppie del programma. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Rossella ed Andrea. Adesso, facciamo un salto nel passato e ritorniamo al 2016 quando, per la prima volta in assoluto, Matrimonio a prima vista Italia andava in onda su Sky Uno. E vedeva la partecipazione di tre coppie incredibili.

Tra queste, non possiamo fare a meno di dimenticarci di loro: Lara a Marco. Li ricordate? Cos’è successo, però, dopo le loro nozze a Matrimonio a prima vita Italia nel 2016? Non tutti lo sanno, ma ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Cos’è successo dopo le loro nozze nel 2016 a Matrimonio a prima vista Italia nel 2016?

Insieme ad Alessandra Raza, Andrea Pagano, Annalisa Meliota e Fabrizio Fiori, anche Lara Ruggiero e Marco Pagani hanno preso parte a Matrimonio a prima vista Italia nel 2016. E sono convolati a nozze. Quello che, però,a desso chiediamo noi a voi è: sapete cos’è successo dopo il loro si? A distanza di ben 6 anni dal loro matrimonio nel programma, Lara e Marco sono ancora una coppia?

A distanza di tempo dalle loro nozze, possiamo affermarvi con certezza che Lara e Marco non sono più una coppia! In realtà, i due si sono detti addio appena terminato l’esperimento. E si sono spenti i riflettori. Insomma, così come le altre coppie di quell’edizione, anche i due giovanissimi piccioncini non sono riusciti a superare l’ardua prova del matrimonio combinato. E si sono definitivamente lasciati.

A voi, però, piacevano insieme?