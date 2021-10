Da Non è la Rai ad attrice di successo: come la ritroviamo dopo ben 28 anni, da restare senza parole!

Dopo Non è la Rai è riuscita a realizzare il sogno di diventare attrice: sono passati 28 anni da allora, rivederla vi sorprenderà non poco.

La sua carriera è una delle più strepitose tra quelle nate a Non è la Rai: Romina Mondello faceva parte dell’esercito di ragazze che nei primi anni ’90 furono condotte al successo da Gianni Boncompagni.

Dopo aver partecipato a vari concorsi come Miss Estate Festivalbar e Miss Italia, Romina arriva nel 1992 a Bulli e Pupe per poi approdare alla seconda edizione di Non è la Rai nella stagione 1992-1993.

Decide però di proseguire il suo cammino verso la recitazione dedicandoszi anima e corpo al cinema. Il suo debutto avviene nel 93 in Estasi, di Maria Carmela Cicinnati. Indimenticabile due anni dopo la sua partecipazione nella serie cult Palermo Milano – Solo Andata di Claudio Fragasso e ne La Piovra 7.

Romina Mondello oggi: da Non è la Rai, passando per il cinema, fino al teatro

Assente dal piccolo schermo, negli ultimi anni Romina ha lavorato soprattutto a teatro. Nel 2016 l’abbiamo vista al cinema nella pellicola Rabbia Furiosa – Er Canaro di Sergio Stivaletti e nel 2019 l’abbiamo ritrovata in Aspromonte – La Terra degli Ultimi di Mimmo Calopresti.

Innumerevoli le fiction e le serie celebri in cui ha recitato, come R.I.S. – Delitti imperfetti, Le ragazze di Piazza di spagna e tante altre.

Sarebbe fantastico ritrovarla al più presto in tv, siete d’accordo?