Quanto guadagnano gli attori di Forum? Svelate le cifre del loro cachet

Quanto guadagnano gli attori di Forum? Finalmente sono state svelate le cifre del loro cachet: ecco tutti i dettagli

Sapete quanto guadagnano gli attori del programma televisivo Forum? Finalmente sono state svelate le cifre percepite dai figuranti. Oltre al gettone di presenza, che ha un prezzo variabile, verrebbero rimborsati anche per i viaggi di trasporto e alloggio. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Quanto guadagnano gli attori di Forum?

Forum è una della trasmissioni più longeve della televisione italiana. Il programma va in onda dal 29 settembre 1985. Il programma è stato trasmesso prima su Canale 5, poi si è spostato definitivamente su Rete 4, dove da anni ormai registra ogni giorno un buon numero d’ascolti.

Il programma istruisce un vero e proprio processo giudiziario con attori che ricostruiscono i vari casi giudiziari. La trasmissione è sempre stata condotta da donne: all’inizio c’era Catherine Spaak, sostituita in seguita da Rita dalla Chiesa, quindi Paola Perego ed infine Barbara Palombelli.

Nel cast sono presenti i giudici, i collaboratori e ovviamente gli attori. Questi ogni giorno interpretano una causa diversa. Ma sapete quanto guadagnano? Le notizie in merito al cachet percepito dagli attori sono state riportate da “Il Fatto Quotidiano”.

Il giornale avrebbe riportato la testimonianza di un uomo, che ha preferito non svelare la sua identità, il quale ha dichiarato che ogni attore percepirebbe un gettone di presenza abbastanza variabile, dai 250 ai 500 euro. Ai figuranti, inoltre, vengono pagate anche le spese di alloggio e trasporto. Gli attori, inoltre, hanno la possibilità di essere richiamati in trasmissione, ma questa volta per interpretare un ruolo diverso. Diverso invece il cachet degli altri protagonisti del cast, ovvero conduttrice, giudici e collaboratori.