Chi è l’attrice che interpreta il ruolo di borseggiatrice in Squid Game: HoYeon Jung è il giocatore 067, ecco le curiosità sul suo conto.

E’ al momento una delle serie televisive più seguite in Italia e nel mondo. Squid Game tiene incollati milioni di spettatori alla piattaforma Netflix, tutti curiosi di scoprire come andrà a finire la ‘sfida’. Tra i protagonisti c’è HoYeon Jung. Parliamo della borseggiatrice, giocatore numero 067: dalla personalità intrigante, riservata ed estremamente furba, ha attirato l’interesse dei fan. Classe 1994, non sembrerebbe dato il suo talento ma in realtà la sua professione è un’altra: per lei, Squid Game, è la prima performance come attrice! Come espressività e credibilità, nessuno avrebbe immaginato si trattasse della sua prima volta su un set cinematografico. Siamo qui per raccontarvi qualcosa in più sulla borseggiatrice di Squid Game…

Squid Game, chi è la borseggiatrice giocatore 067: da top model ad attrice, la storia di HoYeon Jung

Di Seul, classe 1994, il 23 giugno 2021 ha compiuto 27 anni. HoYeon Jung si è calata nei panni della borseggiatrice, giocatore numero 067, in Squid Game: per lei si è trattata della primissima volta su un set cinematografico. La giovane è una famosa top model della Corea del Sud: ha partecipato alla quarta stagione di Korea’s Next Top Model, un talent show conosciuto anche in Italia. Ha vinto inoltre il premio ‘Asian Star Award’ agli Asian Model Awards del 2019.

Nel 2016 ha sfilato per Louis Vuitton che l’ha scelta quest’anno come nuova testimonial. HoYeon Jung è stata scelta nel corso della sua carriera come modella, per rappresentare capi di famosi marchi come Chanel e Roberto Cavalli. E’ apparsa spesso sulle copertine di importanti riviste, compreso Vogue coreano.

Il ruolo di borseggiatrice in Squid Game è stata la sua prima esperienza nel mondo della recitazione: “Quando ho scoperto di essere stata presa, mi sono impaurita. Mi chiedevo ‘come farò?’, ma in realtà sono simile al personaggio e questo mi ha aiutata. Ho guardato molti documentari sulla Corea del Nord e ho preso lezioni per imparare a imitare il dialetto, ma impersonare la borseggiatrice è stato facilitato dalla sensazione di solitudine che ho conosciuto, ci accomuna“.