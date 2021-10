Uomini e Donne, chi è Alessandro: lavoro, laurea e Instagram del corteggiatore della tronista Andrea Nicole.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese e, nello studio, è accaduto già di tutto. Nuove conoscenze e nuove frequentazioni nel programma di Canale 5: nasceranno vere storie d’amore? Staremo a vedere! Tra le troniste di questa edizione c’è anche lei, Andrea Nicole, e tra i suoi corteggiatori c’è Alessandro.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, come un fulmine a ciel sereno arriva la rottura: è finita tra la coppia

Insieme a Ciprian e Gabrio, Alessandro ha colpito molto la tronista, che l’ha portato più volte in esterna. Sarà lui a rubarle il cuore? Nel frattempo, conosciamolo meglio. Sapete come trovarlo su Insagram?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Alessandro corteggia Andrea Nicola: sapete come si chiama su Instagram

Prosegue la conoscenza tra Andrea Nicole e il suo corteggiatore Alessandro. L’ultima esterna tra i due è andata molto bene, ma tornata a casa la tronista ha scoperto una vecchia intervista del ragazza che le ha creato dei dubbi. Alessandro, infatti, in passato ha già partecipato ad Uomini e Donne e ha dichiarato di avere progetti di crescita su Instagram. Parole che hanno insospettito Andrea Nicole: che lo scopo reale del corteggiatore sia quello di ottenere popolarità attraverso il programma?

Dal canto suo, Alessandro si è difeso specificando che il suo lavoro comprende anche il mondo social, essendo laureato in Comunicazione ed occupandosi di marketing. Le sue parole avranno convinto Andrea Nicole? In attesa di scoprirlo, diamo un’occhiata al profilo Instagram del bel corteggiatore, che però al momento è privato e quindi non è possibile vedere i suoi post. Non sappiamo esattamente quanti anni ha, ma il suo cognome è Verdolini ed è così che lo troverete sui social, con nickname “aleverdo”:

E voi, cosa ne pensate di Alessandro? Pensate possa nascere qualcosa con Andrea Nicole o la loro conoscenza non avrà lieto fine? Appuntamento dal lunedì al venerdì, su Canale 5, alle ore 14 e 45 con Uomini e Donne.