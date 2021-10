A Uomini e Donne corteggiava Leonardo Greco, ricordate Bubi Barbieri? Cosa ha fatto dopo il programma

Il suo percorso a Uomini e Donne fu uno dei più appassionati nell’intera storia del programma: che fine ha fatto Bubi Barbieri?

Era l’edizione di Uomini e Donne 2009/2010 e in quell’anno Maria volle sperimentare un nuovo tipo di trono. C’era come sempre il tronista, che in quel caso era Leonardo Greco, e a corteggiarlo c’erano due parterre femminili, quello delle ventenni e quello delle quarantenni.

A darsi battaglia per conquistare il bel tronista, furono soprattutto Bubi Barbieri della categoria “40 e dintorni” e Diletta Pagliano della categoria “20 e dintorni”. Alla fine del percorso, Greco scelse Diletta, ma i telespettatori non hanno mai dimenticato Bubi alias Barbara.

Che fine ha fatto l’ex volto del dating show?

Impossibile dimenticarla a Uomini e Donne: Bubi Barbieri oggi

Quando decise di partecipare a Uomini e Donne, Barbara era reduce dalla tragedia della morte del suo ex compagno, avvenuta a causa di un incidente. Originaria di Modena, l’ex corteggiatrice classe 1969 fu un personaggio molto discusso che tenne banco per un’intera stagione.

La sua gelosia e le liti con il tronista conteso sono rimaste ‘storiche’ nella memoria dei fan più affezionati: frequenti i suoi battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari e con la sua rivale Diletta. Bubi si è allontanata dal mondo dello spettacolo ormai da anni e oggi vive a Milano dove lavora come disegnatrice di interni.

Non si sa se attualmente al suo fianco si sia un compagno, ma a voi piacerebbe rivederla in tv? Secondo noi una sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne possa regalare altre forti emozioni, siete d’accordo?