Uomini e Donne, pioggia di critiche per l’acconciatura di Armando: lui reagisce così; la replica del cavaliere napoletano arriva sui social.

State seguendo la nuova edizione di Uomini e Donne? Le nuove frequentazioni sono iniziate da poco, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. Per quanto riguarda il trono Over, tra i cavalieri più in vista c’è senza dubbio lui, Armando Incarnato. Il cavaliere stava conoscendo Marika, ma quest’ultima si è infastidita non poco quando lui ha regalato una rosa alla nuova arrivata Jessica. In attesa di scoprire come proseguiranno le conoscenze, concentriamoci su un altro particolare: l’acconciatura del cavaliere!

LEGGI ANCHE ——>A Uomini e Donne corteggiava Leonardo Greco, ricordate Bubi Barbieri? Cosa ha fatto dopo il programma

Nelle ultime puntate, infatti, Armando ha sfoggiato capelli diversi dal solito, che non sono passati inosservati. C’è chi ha criticato il look del cavaliere e quest’ultimo non ha perso tempo a rispondere, attraverso delle stories pubblicate sui social. Scopriamo le sue parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, l’acconciatura di Armando non convince tutti: la replica del cavaliere alle critiche

Una reazione esplosiva, come ci ha abituato anche nello studio di Uomini e Donne. Senza mezzi termini e con la sua solita ironia, Armando replica alle critiche sulla sua nuova acconciatura. Attraverso le sue storie di Instagram, il cavaliere napoletano ha detto: “Mi fate ridere, ma tutto a posto? Era una piega, un capello liscio, forse ho sbagliato la fila ma non è un problema. Voi non lo sapete, ma io sono una persona che ironizza tantissimo su se stesso.” Armando scherza sul fatto che coloro che hanno mosso critiche non avevano capelli mentre lui, alla sua età, può permettersi di cambiare acconciature, scegliendo di fare la fila a destra o a sinistra.

“A me dell’aspetto estetico non me ne frega niente. Invece di andare a vedere la rosa, il gesto carino, la galanteria di un uomo nei confronti di una donna mi state rompendo per i capelli! Riprendetevi, la vita e tutt’altro”, conclude Armando.

E voi, cosa ne pensate? Siete d’accordo con le parole del cavaliere? Appuntamento dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45, per le nuove imperdibili puntate di Uomini e Donne.