Uomini e Donne, la prima tronista in assoluto si è sposata: “La felicità arrivando da te”; le immagini del giorno speciale.

Ebbene si, sono passati ben 20 anni dal primo trono di Uomini e Donne, ma non tutti ricordano i protagonisti delle prime edizioni della trasmissione di Maria De Filippi. Se vi dicessimo che la prima tronista in assoluto ha scelto Costantino Vitagliano, che era tra i suoi corteggiatori? Quest’ultimo le rifilò un ‘no’, diventando poi a sua volta tronista. Dopo ben 20 anni dalla sua apparizione in tv, l’ex tronista si è sposata!

LEGGI ANCHE —–>A Uomini e Donne corteggiava Leonardo Greco, ricordate Bubi Barbieri? Cosa ha fatto dopo il programma

La coppia è convolata a nozze dopo dieci anni d’amore: i due sono già genitori della piccola Isabella, nata nel 2014. Curiosi di scoprire i dettagli di questa meravigliosa notizia? Vi sveliamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, la prima tronista della trasmissione si è sposata: abito da sogno per lei

Ricordate la prima tronista in assoluto di Uomini e Donne? Si chiama Lucia Pavan e in molti la ricorderanno per il brutto colpo ricevuto dalla sua scelta, Costantino Vitagliano! Il corteggiatore infatti le rispose di no, preferendo non continuare la conoscenza fuori dal programma. Ma, lontano dalle telecamere, Lucia ha trovato il vero amore. Che prosegue da ben 10 anni! Il suo compagno, diventato suo marito nelle scorse ore, si chiama Sacha Avolio ed è il papà della sua Isabella.

A Isa e Chia, l’ex tronista ha raccontato: “Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho subito capito che sarebbe stato l’uomo della mia vita”. I due si sono sposati nelle campagne dell’astigliano, dove vivono.

Un amore da favola per Lucia, che augura di trovare lo stesso a tutti: “Auguro ad ogni donna di trovare un uomo come il mio, che possa accompagnarle, sostenerle, amarle come Sacha fa con me ogni giorno.” Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo sposi Lucia e Sacha! Che sia l’inizio di un nuovo capitolo pieno di felicità.