È stata la vincitrice di Bake Off Italia 8, ma com’è cambiata la sua vita dopo il trionfo nel talent? L’abbiamo appena scoperto: non l’avreste mai detto!

Avete un vostro preferito in questa nona edizione di Bake Off? Iniziati fine Agosto scorso, questi nuovissimi episodi del talent stanno intrattenendo milioni e milioni di telespettatori. Con Benedetta Parodi al suo timone, il programma di Real Time continua ad essere una vera e propria certezza per il palinsesto televisivo. Chi sarà, però, secondo voi il vincitore di questa nuova edizione? Mancano ancora diverse settimane al round finale, ma vi siete già fatti un’idea di chi potrebbe vincere? Noi assolutamente si! In attesa, però, facciamo un piccolo passo indietro. E scopriamo qualche cosa in più sui suoi ex vincitori.

Leggi anche –> È stata proprio lei la vincitrice di Bake Off Italia 7, sapete cosa fa oggi? Com’è la sua vita dopo 2 anni

Nel corso di alcuni nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato degli ex vincitori del talent. All’appello, adesso, ci manca la simpaticissima e bellissima vincitrice di Bake Off Italia 8. La ricordate? Lei si chiama Sara. Ed è stata colei che, a fine stagione, ha avuto la possibilità di visitare la Fabbrica Domori. E di vincere 50 kg di cioccolato fondente. Cosa fa, però, oggi? A distanza di un anno dal suo trionfo, com’è cambiata la sua vita?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Vincitrice di Bake Off Italia 8, com’è cambiata la sua vita oggi?

Bake Off Italia 8 è stata un’edizione del programma davvero imperdibile. E, diciamoci la verità, il motivo non è affatto difficile. Per la prima volta in assoluto, i giudici dell’edizione scorsa non sono stati 3, come consueto, bensì 4. E ricordate chi ha vestito questi panni oltre ad Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio? Proprio lei: Csaba Dalla Zorza.

Leggi anche –> Ha vinto Bake Off Italia 6: aveva soltanto 16 anni, cosa fa oggi dopo il trionfo nel talent

Vincitrice di Bake Off Italia 8 è stata proprio lei: la giovanissima Sara Moalli. La ricordate? È trascorso poco meno di un anno dalla sua vittoria, ma com’è cambiata la sua vita? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, in realtà, nulla è cambiato in questi mesi. Sara, infatti, continua a coltivare la sua passione per la pasticceria. E, da quanto si legge dalla sua bio Instagram, è anche una disegnatrice.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?