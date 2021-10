Dopo Vite al Limite, Chrystal Rollins è davvero irriconoscibile: com’è diventata oggi? Non ci crederete affatto, è impressionante.

Era il momento che più aspettavamo e, finalmente, è arrivato. Facciamo riferimento ai nuovissimi episodi di Vite al Limite. In onda su Real Time, la trasmissione del canale statunitense è arrivata alla sua nona edizione. E le sue nuove avventure sono giunte in Italia da pochissime settimane. Nel corso di queste inedite puntate, abbiamo assistito a storie del tutto incredibili. Quella che vi racconteremo tra pochissimo, vi anticipiamo, rientra alla grande tra questi. A chi facciamo riferimento? A Chrystal Rollins, una donna di 39 anni con un peso che superava i 212 kg. E che aveva alle spalle un passato davvero difficile.

Leggi anche –> Vite al Limite, Ashley è dimagrita 165 kg: storia clamorosa, riconoscerla è impossibile

Cosa si nasconde, però, nella sua storia? Cosa l’ha spinta a raggiungere un peso piuttosto eccessivo? E, soprattutto, com’è diventata dopo il programma? State tranquilli: se siete curiosi di avere una risposta a tutte queste domande, siete proprio nell’articolo giusto. A partire dalla sua storia fino alla sua trasformazione, vi racconteremo tutto quello che occorre sapere.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chrystal Rollins dopo Vite al Limite, com’è oggi? Stenterete a riconoscerla

La storia di Chrystal Rollins di Vite al Limite, così come tantissimi altri protagonisti del programma, è davvero impressionante. Cerchiamo, però, di capirla nel dettaglio.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la donna abbia iniziato ad avere problemi col peso sin da bambina. Sua mamma, infatti, aveva dei turni a lavoro piuttosto pesanti. E quando rientrava in casa, l’unico momento per poter stare insieme alla sua bambina era proprio il pasto. È stato proprio questo il momento, quindi, che ha determinato l’aumento del suo peso. Con il passare del tempo, però, la situazione non è affatto migliorata. Dopo essere stata molestata dal suo patrigno ed avere avuto relazioni piuttosto tossiche, Chrystal era solita sfogare tutta la sua rabbia e dolore nel cibo. Riuscendo a raggiungere, quindi, un peso di ben 212 kg.

Leggi anche –> Vite al Limite, Seana pesava quasi 400 kg: come sta oggi e come è diventata?

Cos’è successo, però, a Vite al Limite? Da quanto si apprende da ‘The Cinemaholic’, sembrerebbe che il percorso di Chrystal è stato davvero pazzesco. E che, in meno di otto mesi, la donna sia riuscita a perdere un peso piuttosto abbondante. Tanto da determinare un’enorme soddisfazione nel dottor Nowzaradan. Com’è oggi? Guardate un po’ qui:

Sembrerebbe che Chrsyal debba aspettare per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica a causa della condizione dei suoi polmoni, eppure si vede chiaramente che, a casa, la donna abbia continuato a rispettare la dieta.