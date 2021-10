Sapete perché Alessio Sakara ha come soprannome ‘Il legionario’? A svelare il motivo, è il diretto interessato: non l’avreste mai detto.

È uno dei protagonisti indiscussi del Sabato sera italiano, Alessio Sakara. In compagnia di Belen Rodriguez e Martìn Castrogiovanni, il simpaticissimo romano è tra i conduttori di Tu si que Vales. Entrato a far parte del programma nel 2017, il buon Sakara ne è diventato uno delle colonne portanti del programma. Ed ancora adesso continua ad esserlo.

Come in molti sapete, però, Alessio Sakara è un artista marziale con la ‘a’ maiuscola. Entrato a far parte di questo mondo quando era davvero piccolissimo, il simpaticissimo romano è riuscito a costruirsi un curriculum più che incredibile. Con ben 21 vittorie, Alessio è tra i volti più amati e conosciuti delle arti marziali.

Leggi anche –> Non tutti lo sanno, ma la prima volta in tv di Laura Torrisi risale a 23 anni fa: bellissima!

Sapete, però, qual è il suo soprannome? Non tutti lo sanno, ma Alessio Sakara si fa anche chiamare ‘Il legionario’. Sapete perché? La scelta del suo soprannome, c’è da ammetterlo, è piuttosto particolare, ma cosa significa? A svelare ogni cosa, è stato il diretto interessato in una sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Scopriamo insieme perché.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Alessio Sakara, svelato il motivo del suo soprannome: non l’avreste mai detto

Ogni sportivo ha un soprannome. E, com’è giusto che sia, anche Alessio Sakara ne ha uno. Soprannominato ‘Il Legionario’, a La Gazzetta dello Sport, nel corso di una sua intervista nel 2018, il simpaticissimo romano ha ampiamente svelato il motivo che lo ha spinto a farsi chiamare in questo modo. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo noi a dirvelo! Una cosa, però, ve la anticipiamo: non l’avreste mai detto.

Leggi anche -> Difficile riconoscere Alessio Sakara in questo scatto del passato: da allora ne ha fatta di strada

È proprio a La Gazzetta dello Sport nel 2018 che, dopo aver ampiamente parlato della sua esperienza in televisione e del suo rapporto con Raffaella Mennoia, il buon Alessio Sakara ha spiegato perché ha scelto di soprannominarsi ‘Il Legionario’. Voi ve lo siete mai chiesti? “Quando vivevo in Brasile era uscito il film “Il Gladiatore” e tutti mi chiamavano così, ma io non volevo: i gladiatori erano schiavi. Allora ho scelto Il Legionario: mi vedo come un soldato romano, io… valgo di più!”, ha spiegato in merito.

Diteci la verità: avreste mai pensato un ‘retroscena’ del genere?