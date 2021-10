L’amatissima conduttrice è pronta a dire addio al programma dopo tanti anni? Spunta la verità: ora non ci sono più dubbi.

È uno dei programmi più seguiti di Rai Tre, una vera e propria garanzia per la rete. E al timone della trasmissione, da tantissimi anni, c’è una famosa conduttrice. Che, però, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in procinto di dire addio alla conduzione del programma. È davvero così?

A rispondere a queste voci è stata proprio lei, in un’intervista a Nuovo Tv. Scopriamo i dettagli di questa notizia e qual è la verità.

L’amatissima conduttrice dice addio al programma di Rai Due? La verità

Federica Sciarelli pronta a lasciare Chi l’ha visto? Da diversi anni, la voce del possibile addio della conduttrice si fa avanti, ma è stata proprio lei a smentire. Al timone della trasmissione di Rai Tre dal 2004, secondo alcuni la Sciarelli potrebbe essere pronta per nuove avventure. Qualcosa che la conduttrice non ha mai negato, ammettendo di desiderare anche alto. Quello che ha negato è di essere stanca di Chi l’ha visto: “Sorrido quando scrivono che la Sciarelli è stanca: al massimo posso esserlo dopo una pedalata in salita con la bici, non certo per un programma che conduco col cuore e che non smette di darmi grande soddisfazioni”.

Insomma, nessuna intenzione per Federica Sciarelli di lasciare la conduzione di Chi l’ha visto, programma tra i più longevi della nostra tv: è in onda su Rai Tre dal 1989! La nuova edizione della trasmissione è iniziata l’8 settembre del 2021 e le nuove puntate andranno in onda, ogni mercoledì sera, fino all’estate del 2022.

Come sempre, la trasmissione si occupa degli aggiornamenti sui casi di scomparsa e di cronaca più recenti, ma anche quelli dimenticati, nel tentativo di accendere nuovamente i riflettori sul caso e scoprire di più.