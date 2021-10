Sabato 9 Ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, ma sapete quali sono le sue anticipazioni? Scopriamo insieme gli ospiti.

Siamo giunti agli inizi di questo weekend. E, come al solito, siamo giunti ad una nuova puntata di Verissimo. Anche quest’oggi, Sabato 9 Ottobre, Silvia Toffanin si metterà al timone di una nuovo ed imperdibile appuntamento del suo programma. Chi saranno, però, i suoi ospiti? Nel corso delle puntate precedenti, ammettiamolo, abbiamo assistito ad un via vai di personaggi davvero incredibili. A partire da Belen Rodriguez, per la prima volta in tv a distanza di qualche mese dalla nascita della piccola Luna Marì, fino a Francesca Neri, la conduttrice televisiva ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Cosa dobbiamo aspettarci, però, dalla puntata di oggi?

Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che l’appuntamento di Sabato 9 Ottobre di Verissimo sarà davvero imperdibile. Siete pronti a sapere il perché? Ci pensiamo immediatamente!

Verissimo del 9 Ottobre, tutte le anticipazioni: ospiti fenomenali

Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, Silvia Toffanin sarà al timone di una nuova puntata di Verissimo. Cosa accadrà, però, nel corso di questo appuntamento di Sabato 9 Ottobre? Come dicevamo precedentemente, gli ospiti previsti quest’oggi sono davvero incredibili. E, come consueto, abbracciano diversi campi artistici. A partire, ad esempio, dalla recitazione. Fino alla conduzione.

Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? State tranquilli, ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo, questa sarà, senza alcun dubbio, una puntata davvero imperdibile. Ecco le anticipazioni:

Laura Torrisi: sapete che non è solo attrice? Proprio recentemente, la splendida fiorentina ha pubblicato il suo primo libro, scritto a quattro mani. E, senza alcun dubbio, ne parlerà ampiamente. Spiegando, quindi, le sue emozioni e cosa l’ha spinta a scriverlo. Ma non solo. Qualche mese fa, l’attrice ha subito un intervento chirurgico per l’endometriosi. Supponiamo che racconterà ampiamente questo capitolo della sua vita;

Noi non ci muoveremo da casa, voi?