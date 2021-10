Era la bambina più bella del mondo, vederla oggi vi lascerà senza fiato: non ci crederete mai

È stata definita la bambina più bella del mondo, vederla oggi vi lascerà davvero senza fiato: non ci crederete mai, eccola qui.

È davvero impossibile dimenticarci di lei! Stiamo parlando proprio della bellissima e giovanissima Thylane Blondeau. Figlia della splendida Veronika Loubry, showgirl e presentatrice, e del calciatore Patrick Blondeau, la giovane ha catturato l’attenzione di tutti diversi tempo fa. Quando, alla sola età di 4 anni, si è fatta notare sulla passerella di Jean Paul Gautier. E da quel momento non soltanto è stata definita la bambina più bella del mondo, ma ha anche iniziato a cavalcare l’onda del successo. Ad oggi, infatti, la splendida Blondeau è una modella amatissima ed apprezzatissima. E ce ne da l’ampia conferma la sua ultima sfilata nel corso della Parigi Fashion Week.

Dalla sua prima apparizione nel mondo della moda sono trascorsi esattamente 16 anni, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Era il 2005 quando, davvero tenerissima e piccolissima, Thylane Blondeau si faceva conoscere ed apprezzare. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? A distanza di ben 16 anni, quindi, com’è cambiata la modella? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vederla oggi vi lascerà davvero di stucco.

È stata definita la bella più bella del mondo, com’è oggi? Eccola: splendida prima come adesso

La sua prima apparizione nel mondo della moda, come dicevamo precedentemente, è avvenuta esattamente 15 anni fa. Quando, davvero piccolissima, Thylane Blondeau si è fatta conoscere sulla passerella di Jean Paul Gautier. E da quel momento ha cavalcato l’onda del successo. Ad oggi, infatti, la splendida modella continua ad essere amatissima ed apprezzata. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata? Qualche giorno fa, come si legge sul web, è stato il volto della Parigi Fashion Week. Ed anche in questo caso il successo riscontrato è stato davvero pazzesco.

Com’è diventata ad oggi? Ebbene: l’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesca! Per quale motivo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però: è sempre splendida. Eccola qui:

Ad oggi Thylane Blondeau non è più la bambina più bella del mondo, ma tra le ragazze più belle del mondo. La modella è cresciuto, com’è giusto che sia. E all’età di 20 anni è ancora più spettacolare. Siete d’accordo?