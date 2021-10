Beautiful, ricordate il primo marito di Taylor? No, non è stato Ridge! Si tratta proprio di lui; la curiosità sulla soap opera di Canale 5.

È uno dei personaggi storici di Beautiful: la rivale per eccellenza di Brooke Logan, per quanto riguarda il cuore del bel Ridge Forrester. Parliamo di Taylor, che, sin dai primi anni della soap, ha subito il fascino dello stilista. Forse non tutti ricordano, però, che la bellissima dottoressa era sposata con un altro agli inizi!

In molti infatti conoscono la donna come Taylor Hayes, e Hayes era proprio il cognome del primo marito della psicologa. Facciamo un tuffo nel passato e scopriamo i dettagli del primo matrimonio di Taylor, dove non sono mancate sofferenze.

Beautiful, Taylor ha sposato più volte Ridge ma il suo primo marito non è stato lui: ecco chi era

Tutti ricordano la storia d’amore, infinita e turbolenta, con Ridge, ma la bellissima Taylor era sposata con un altro all’inizio della soap. Si tratta di Blake Hayes, personaggio che è rimasto nel cast dal 1991 al 1992, interpretato da Peter Brown. Un matrimonio non facile per Taylor, che ha subito più volte violenze da suo marito: per questo la psicologa deciderà di lasciarlo. Ma, quando scopre che la sua ex moglie ha una relazione con un altro (Ridge), Blake farà di tutto per riconquistarla, lasciando il Texas e recandosi a Los Angeles.

Qui metterà in atto diversi piani, spesso con la complicità di Brooke, intenta a separare Taylor da Ridge, essendo anche lei innamorata di quest’ultimo. Ma tutti i tentativi di Blake si riveleranno vani: l’amore tra Taylor e Ridge sarà più forte di tutto. L’attore uscirà, quindi, definitivamente dalle scene.

E voi, ricordavate questa piccola parentesi della vita di Taylor? Il cognome della donna da nubile era Hamilton, ma molti la ricordano proprio col cognome del suo primo marito, Hayles. Per i più romantici, però, sarà sempre “dottore”, come la chiamava dolcemente Ridge.