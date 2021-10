Bella da togliere il fiato: è lei la fidanzata del famosissimo attore

Bella da togliere il fiato, è la fidanzata di un famosissimo attore, protagonista di una serie di successo.

Non tutti conoscono la bellissima giovane che vediamo in questo scatto, ma come vi abbiamo anticipato, è lei la fidanzata del famosissimo attore. Bellezza fuori dal comune, questa immagine è stata pubblicata dalla star in persona sul suo profilo instagram, ed è difficile non restare incantati di fronte a tanta avvenenza.

Lei è una modella, di sei anni più giovane. Sembrerebbe che i due stiano insieme da diversi anni. L’attore è stato uno dei protagonisti di una famosa serie televisiva e in molti, dopo essersi appassionati, hanno pensato, ad una relazione con un’altra attrice che ha fatto parte del cast, per le foto insieme. Ma così non è stato, perchè la star ha presentato la sua fidanzata. Ma di chi stiamo parlando?

Bella da togliere il fiato, è una famosa modella: è fidanzata con un attore amatissimo

Una bellezza fuori dal comune, la protagonista di questo scatto toglie il fiato a guardarla. Lei è una modella, Ali Collier, molto famosa e seguita. Sui social, riscontra un seguito di ben oltre i 100 mila follower. La giovane è fidanzata con un attore molto famoso.

L’abbiamo visto in una seguitissima serie televisiva, vestire un ruolo molto importante. E’ stato Toby Cavanaugh, nella serie Pretty Little Liars, lo ricordate, vero? Ebbene sì, proprio l’attore, Keegan Allen, è fidanzato con la bellissima ragazza che abbiamo visto nella foto.

Classe 1989, è un attore ma anche un cantante statunitense. Inizia la sua carriera all’età di 13 anni con un piccolo ruolo in un documentario per Animal Planet. In seguito, ottiene ruoli minori, fino a quando, nel 2010, viene scelto per il ruolo di Toby, che dà una svolta improvvisa alla sua vita.