Charlene di Monaco ricoverata di nuovo: dovrà sottoporsi ad un terzo intervento

Nuovamente ricoverata la principessa Charlene di Monaco: ancora bloccata in Sudafrica per problemi di salute, subirà un altro intervento.

Preoccupa i sudditi del Principato lo stato di salute della moglie di Alberto di Monaco, Charlene, di nuovo ricoverata in Sudafrica dove si trova dallo scorso inverno. E’ stata la testata Monaco Martin a diffondere per prima la notizia, poi confermata tramite un comunicato dalla Fondazione della Principessa dedicata alle donne e ai bambini.

Leggi anche—————>>>Resterete a bocca aperta: avete mai visto prima d’ora la figlia di Alberto di Monaco?

“Sarà l’ultimo intervento”, si legge nella nota. Questa sarà infatti la terza operazione a cui la Principessa si sottopone per risolvere la grave infezione alla gola, al naso e alle orecchie che l’ha colpita. Il primo intervento, durato ben quattro ore, è avvenuto lo scorso 13 agosto e suo marito era andato a trovarla con i loro due bambini, i gemelli Jacques e Gabriella. A causa di un malore è stata operata di nuovo il 3 settembre, ma il difficile momento sembra purtroppo non ancora superato.

Rimandato ulteriormente quindi il ritorno a Montecarlo da dove Charlene era partita lo scorso inverno per recarsi in Sudafrica, suo Paese d’origine, per adempiere ai suoi impegni sul fronte ambientale.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Charlene di Monaco nuovamente ricoverata: ancora un intervento in anestesia totale

Si diffonde il timore per le condizioni dell’ex nuotatrice e modella nata Wittstock e diventata Principessa sposando nel 2005 Alberto II di Monaco. Nata in Zimbabwe il 25 gennaio 1978, la bella Charlene è cresciuta in Sudafrica dove è presidentessa onoraria della Croce Rossa.

Leggi anche—————>>>Alberto di Monaco, avete mai visto suo figlio? Ha festeggiato i suoi 18 anni

Solo qualche giorno fa, l’amatissima Principessa di origini tedesche e inglesi da parte di padre, aveva postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto in cui appare molto dimagrita ma comunque sorridente. Sotto l’immagine, la frase “Dio vi benedica”.