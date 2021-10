“Una volta l’ho baciata ed ho vomitato per una settimana”, confessione choc su Belen

Arriva una confessione choc su Belen: “Una volta l’ho baciata ed ho vomitato per una settimana”, ecco chi l’ha detto

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della televisione italiana, nonché una delle più affascinanti. La Rodriguez ha trovato successo nel nostro paese, trasferendosi definitivamente prima del 2008. Si è fatta conoscere dal pubblico, partecipando alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, arrivando persino al secondo posto in classifica. In seguito ha vestito i panni della conduttrice ed è stata al timone di programmi come Scherzi a parte, Sarabanda e Tu si que Vales. Nel 2011 ha condotto anche il Festival di Sanremo.

Nel corso della sua carriera ha fatto girare la testa a molti uomini. La showgirl argentina ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. È stata fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello e con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, prima di sposarsi con il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino. Dopo la fine della storia con De Martino, inoltre, è stata fidanzata con Andrea Iannone e Gianmaria Antinolfi, mentre adesso ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese.

Insomma, la Rodriguez è molto richiesta ma pare ci sia stato un uomo che non ha apprezzato le sue dolci labbra. Volete sapere chi è? Di seguito vi sveliamo la sua identità, riportandovi le sue dichiarazioni.

Confessione choc su Belen: “L’ho baciata ed ho vomitato”

La showgirl argentina Belen Rodriguez è il sogno proibito di molti uomini, ma c’è qualcuno che dopo un suo bacio ha avuto una pessima reazione. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, famoso paroliere e cantautore.

Durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico “La Zanzara“, il paroliere si è lasciato andare ad una confessione choc sulla Rodriguez. “Stavamo facendo uno sketch per Quelli che il Calcio dopo la sua uscita dall’Isola dei famosi” – ha raccontato il paroliere – “e a un certo punto ho chiuso la bocca. Lei mi ha aperto la bocca e ha messo la lingua. Sono stato male per una settimana”.