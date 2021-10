Da Buona Domenica ad Amici, Rossella Brescia è stata un’amata ballerina del piccolo schermo, ma sapete cosa fa oggi? ‘Svolta’ in carriera.

Dimenticarla è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di lei: Rossella Brescia. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima, la splendida ballerina ha saputo conquistare il centro della scena in un vero e proprio batter baleno. Dapprima a Miss Italia ed, in seguito, come ballerina di diversi programmi televisivi di successo, la splendida Brescia vanta alle spalle una carriera davvero impressionante. Ad oggi, però, non figura più come presenza fissa nel mondo dello spettacolo, perché? E, soprattutto, cosa fa oggi?

Ballerina, attrice e conduttrice! Insomma, Rossella Brescia è una donna da 1000 qualità. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Appurato che, a malincuore, sono diversi anni che la splendida ballerina non figura più in un programma televisivo come volto fisso, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, la sua carriera ha avuto una svolta clamorosa.

Da Buona Domenica ad Amici, ricordate Rossella Brescia? Scopriamo cosa fa oggi

È stata un’amatissima ballerina di tantissimi programmi di successo, Rossella Brescia. A partire da Buona Domenica, nel cui cast è entrata a partire dal 1997, la splendida danzatrice è riuscita a diventare anche una ballerina professionista a Saranno Famosi. E a diventarne una presenza fissa. Ad oggi, come dicevamo poco fa, non figura più sul piccolo schermo, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Come dicevamo precedentemente, la carriera di Rossella Brescia ha preso una svolta davvero pazzesca. Ad oggi, infatti, la favolosa ballerina è diventata un’amatissima ed apprezzatissima conduttrice radiofonica per un’importante emittente. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Rossella abbia aperto anche una sua scuola di danza a Martina Franca. Ed è qui che, oltre alla radio, trascorre la maggior parte delle sue giornate. Insomma, una vita piuttosto movimentata, non c’è che dire!

A voi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?