La svolta nella vita di Eminem, non c’è più solo la musica: cosa ha fatto l’amatissimo rapper.

Eminem è un rapper, produttore discografico e un attore statunitense amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Cresciuto a Detroit, è stato scoperto nel 1997 dal rapper e produttore discografico Dr. Dre, e ha ottenuto il primo successo due anni più tardi con il singolo My Name Is.

Leggi anche Dov’è finito Eminem? Com’è oggi, la sua vita privata e quell’importante vittoria sulla dipendenza…

E’ considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre. Negli ultimi giorni non si parla d’altro, sarà uno degli ospiti del Super Bowl 2022, finale del campionato della National Football League. A far discutere è il suo cachet, che a quanto pare, si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di sterline, per la sua performance. L’artista, però, negli ultimi giorni, si è dato un gran bel da fare: sapete cosa ha fatto? Non c’è più solo la musica nella sua vita.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Eminem, non c’è più solo la musica nella sua vita: cosa ha aperto il rapper

Cresciuto a Detroit, Eminem è stato scoperto nel 1997 dal rapper e produttore discografico Dr. Dre. Il primo grande successo è arrivato due anni più tardi, con il singolo My Name Is. Vi abbiamo accennato, al fatto che, l’artista sarà presente in veste di ospite illustre al Super Bowl 2022.

Leggi anche Temptation Island, una coppia ha deciso di convolare a nozze: splendido annuncio

Ma questa notizia sta facendo discutere gli Stati Uniti. Il motivo? A quanto pare, il cachet che percepirà si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di sterline, una cifra davvero impressionante. Negli ultimi giorni, però, si è trovato al centro dell’attenzione, per un motivo ben diverso. Eminem ha aperto un ristorante, nella sua Detroit, chiamato “Mom’s Spaghetti”, dove si servono solo spaghetti in takeaway.

Il nome deriva dalla prima strofa di ‘Lose Yourself’, uno dei suoi brani più famosi, e colonna sonora del film ‘8 Mile’, e vincitore di un Oscar. Il cantante ha pubblicato sui social, lo scatto in cui è all’interno del suo ristorante, già famosissimo.