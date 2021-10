GF Vip, clamorosa gaffe: “ma non era lui!”, è successo tutto in diretta durante la puntata di ieri sera.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip 6 andata in onda ieri sera. Soprese a non finire ed emozioni uniche, ma anche un’eliminazione definitiva: quella di Samy Youssef, che ha dovuto abbandonare per sempre la casa, sconfitto al televoto da Nicola Pisu ed Amedeo Goria. E proprio a proposito di quest’ultimo, c’è stata una visita inaspettata per lui.

In giardino, rigorosamente a distanza di sicurezza, è arrivata la sua ex moglie Maria Teresa Ruta. Tante belle parole per Amedeo, ma anche qualche puntualizzazione. Ed è proprio durante la sorpresa della Ruta che Alfonso Signorini ha rivolto una domanda alla ex coppia che ha lasciato tutti di stucco…scopriamo perché!

GF Vip, clamorosa gaffe: “Ma non era lui!”, cosa è successo in diretta durante il confronto di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta

Ieri sera, Maria Teresa Ruta è tornata nella casa del GF Vip! Una casa in cui ha vissuto per circa sei mesi, nel corso della passata edizione del reality. La conduttrice ha fatto visita al suo ex marito Amedeo Goria, al quale ha voluto dare alcuni consigli per proseguire al meglio la sua avventura in casa. È proprio al termine del confronto tra Maria Teresa ed Amedeo che Signorini chiede a quest’ultimo: “Ma dentro a quel sarcofago in Egitto che cosa è successo?”. È a questo punto che Maria Teresa non può che intervenire: “Ma non era lui, era Roberto!”. Una gaffe divertentissima, che ha scatenato le risate di tutti, compreso il conduttore: “Oddio, era Roberto!”.

Nella passata edizione, infatti, la Ruta ha più volte raccontato di questo “piccante” episodio vissuto con il suo attuale compagno durante una vacanza in Egitto. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show?