Giucas Casella irriconoscibile in questo scatto di oltre 40 anni fa: indovinate chi è l’artista accanto a lui

Tra i protagonisti più amati di questo GF Vip 6, Giucas Casella in questo scatto è davvero irriconoscibile: sono passati più di 40 anni!

E’ andata in onda ieri sera, venerdì 8 ottobre un’altra puntata del GF Vip 6 e tante sono state le emozioni e i momenti iconici nel corso della serata.

Uno dei momenti più esilaranti è stato quello che ha visto coinvolto il simpaticissimo Giucas Casella a cui Francesca Cipriani, travolta dall’entusiasmo per l’incontro col suo fidanzato, ha tirato i capelli offrendo un memorabile siparietto.

L’illusionista, anche inconsapevolmente a volte, è sicuramente uno dei personaggi più divertenti che attualmente abitano la casa più spiata d’Italia e sui social impazzano i meme e i video che lo vedono protagonista.

Ma ricordate com’era Giucas da giovane agli inizi della sua carriera televisiva? Lo scatto che vi mostriamo vi lascerà sbalorditi: è davvero irriconoscibile! Accanto a lui, una famosissima artista, riuscite a capire di chi si tratta?

Giucas Casella, spunta la foto del passato: è insieme alla famosissima artista, li avreste riconosciuti?

Casella, all’anagrafe Giovanni, è famoso per le sue performance da illusionista ed è da decenni un volto celebre della tv: originario di Termini Merese, fu scoperto da Pippo Baudo che lo integrò al cast di Domenica In.

Da allora, tanti sono stati i programmi a cui ha partecipato fino ad arrivare al GF Vip 6. In questo scatto di oltre 40 anni fa, Giucas appare insieme ad Orietta Berti alla fine degli anni ’70.

Entrambi con look molto diversi da oggi, lavoravano insieme in teatro come racconta lo stesso gieffino sotto il post pubblicato su Instagram.

Li avreste riconosciuti?