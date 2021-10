Ha interpretato Hakan nella famosissima serie Bitter Sweet, com’è oggi l’attore? Lontano dal set appare molto diverso.

Serie di successo, Bitter Sweet ha conquistato il cuore dei telespettatori, e in particolare, la storia d’amore che abbiamo visto al centro dell’attenzione. E’ andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019, e parla della storia della giovane Nazli, una studentessa universitaria, che frequenta corsi di lingua giapponese. Vuole aprire il suo ristorante e realizzare il suo sogno più grande.

Insieme alla sorella Asuman e con Fatoş, la sua amica, abita in un appartamento. Nazli, interpretata da Ozge Gurel, trova lavoro come cuoca nella casa di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, interpretato dalla star turca Can Yaman. Ma tra i due, pian piano, scoppia l’amore. Un amore che ha trovato troppi ostacoli. Il personaggio che vediamo in foto, è stato uno dei tanti che ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote a questa storia. Vi ricordate di Hakan Onder? Marito di Demet, insieme hanno ostacolato la vita dei presenti. Sapete cos’è successo dopo? L’attore si è mostrato così, dopo la serie.

Nella serie Bitter Sweet è stato Hakan: com’è oggi l’attore, vi spiazzerà vederlo

Bitter Sweet è una serie televisiva turca che ha riscontrato un grande seguito. La storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan ha appassionato milioni di telespettatori. Ozge Gurel e Can Yaman sono stati i protagonisti di questa travolgente storia.

Molti sono stati gli ostacoli, e uno dei personaggi che ha reso difficile la loro vita è stato proprio Hakan, marito di Demet. L’attore che ne ha vestito i panni è Necip Memili. Voi, l’avete mai visto fuori dal set e quindi, lontano dal tortuoso Hakan? Ecco com’è oggi:

Sembrerebbe che la star di Bitter Sweet non sia affatto cambiato. Non è difficile riconoscerlo, anzi, è praticamente uguale al personaggio interpretato nella soap. Necip è un attore molto amato ed apprezzato, e dopo la serie, il successo ha continuato ad avvolgerlo ed è stato presente in altre pellicole.