Hande Ercel, prima di Kerem Bursin era fidanzata con un famosissimo cantante: sapete chi è? I dettagli sulla vita privata passata dell’attrice.

È una delle attrici più amate del momento e da qualche mese è entrata anche nel cuore degli italiani. Parliamo di Hande Ercel, la meravigliosa protagonista di Love Is In The Air. La soap opera turca è in onda su Canale 5 ogni pomeriggio e tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Merito della storia d’amore tra i due protagonisti Eda Yldiz, interpretata da Hande, e Serkan Bolat, interpretato da Kerem Bursin. Un amore che è andato oltre il set: i due attori, infatti, sono una coppia anche nella realtà! Una coppia amatissima dai fan: dopo tantissime voci ed indiscrezioni, sono usciti allo scoperto. Forse non tutti sanno, però, che l’attrice era sul punto di sposarsi prima di conoscere Kerem!

Proprio così, prima di questa storia, Hande era legata ad un famosissimo cantante, che le aveva fatto anche la proposta di matrimonio. Sapete di chi si tratta? Ecco i dettagli della vita privata della famosissima star.

Oggi è legata a Kerem Bursin, ma sapete chi è l’ex fidanzato di Hande Ercel? È un cantante molto famoso

Bella, talentuosa e amatissima dai fan, Hande Ercel è una vera propria star. In tv come sui social: l’attrice di Love is in the air ha ben 24,8 milioni di followers su Instagram! I fan di tutto il mondo sono pazzi di lei e sono affezionatissimi alla coppia nata proprio sul set: Hande e Kerem sono felicemente innamorati, come ha dichiarato anche l’attore ospite a Verissimo. Ma sapete chi è l’ex fidanzato della Ercel? Ebbene, l’attrice è stata legata al famoso cantante Murat Dalkilic e la loro storia si sarebbe interrotta nel 2020. Una storia importante, dato che a quanto pare Murat le aveva anche chiesto di sposarsi.

Matrimonio che, come sappiamo, non si è mai celebrato. Non sono noti i motivi precisi della rottura, quel che è certo è che, oggi, nel cuore di Hande c’è spazio solo per il suo “Serkan Bolat”. E voi, state seguendo le puntate di Love is in the air?