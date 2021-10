Impossibile riconoscerlo così: è l’attore dell’amatissima serie, completamente diverso fuori dal set

Impossibile riconoscerlo così: è l’attore dell’amatissima serie televisiva, completamente diverso fuori dal set.

Sono tantissime le star dei film e delle serie tv che fuori dal set e dai loro personaggi diventano irriconoscibili! È il caso dell’attore che vi mostriamo oggi in foto, che è uno dei protagonisti di una delle serie più amate e seguite in tutto il mondo. Il suo look è decisamente diverso da quello del suo celebre personaggio…

Siamo abituati a vederlo senza barba e, soprattutto, con un abbigliamento decisamente più bizzarro e colorato. Siete riusciti a capire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

L’attore dell’amatissima serie tv è completamente diverso fuori dal set: l’avete riconosciuto?

Ha interpretato uno dei personaggi più divertenti di sempre. Non a caso, è un personaggio di una delle sit com ritenuta tra le migliori di sempre. Ebbene, l’attore che oggi si mostra con una barba molto lunga e scura è proprio Kunal Nayyar, l’interprete del mitico Rajesh Koothrappali di The Big Bang Theory. Per tutti, è semplicemente Raj, astrofisico indiano, migliore amico di Howard Wolowitz e amico del resto dei protagonisti, Leonard, Sheldon e Penny. La sua caratteristica principale è il mutismo selettivo, che compare ogni qual volta si trovava in presenza di una donna.

Il look di Raj è molto particolare, caratterizzato da maglioncini, cardigan, felpe e camicie super colorate e spesso non abbinate alla perfezione! Inoltre, a differenza dell’aspetto attuale dell’attore, il simpaticissimo Rajesh non ha mai portato la barba lunga, nè i capelli ricci. La sua acconciatura è liscia, con la fila a lato ben distinta. Ecco uno scatto postato proprio dall’attore Kunal Nayyar sul suo canale Instagram:

Insomma, l’attore è davvero irriconoscibile fuori dal set. E voi, semplicemente guardando la foto avevate capito che si trattava del mitico Koothrappali? Se siete fan, non potete non seguire l’attore su Instagram!