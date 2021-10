Lady Gaga completamente al naturale: non l’abbiamo mai vista così

Lady Gaga come non l’abbiamo mai vista: si mostra completamente al naturale, e conquista instagram.

Lady Gaga è un’artista amatissima e famosissima in tutto il mondo. Pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è anche un’eccezionale attrice. Nel film A Star is Born, ha recitato al fianco di Bradley Cooper.

Il film è stato inserito tra i dieci migliori film del 2018 ed ha ricevuto ben 8 candidature ai Premi Oscar 2019, incluse quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. A chiudere il cerchio, è stato il premio come miglior canzone, grazie al brano Shallow. Brano eseguito anche dal vivo, dai due protagonisti, in quella stessa occasione. Abbiamo sempre visto la star così, ma l’avete mai vista senza trucco? Sui social è apparso uno scatto che non è passato inosservato.

Lady Gaga senza trucco: si mostra completamente al naturale e conquista instagram

Attrice e cantautrice, Lady Gaga è un’artista amata e ascoltata in tutto il mondo. Sui social, la popolarità si percepisce dai milioni di follower che la seguono, oltre i 49, un numero davvero impressionante.

Proprio per questo, tutti gli scatti resi noti non passano inosservati. Migliaia e migliaia sono i commenti che arrivano in basso ai suoi post e milioni di like. Proprio qui, qualche giorno fa, la star ha pubblicato uno scatto del tutto inaspettato. Noi abbiamo sempre visto l’attrice così, ma l’avete mai vista senza trucco? Ecco lo scatto di cui abbiamo tanto parlato:

Appare completamente al naturale, senza un filo di make-up. Lady Gaga è ancora più bella senza trucco, e appare raggiante in tutto il suo splendore. I follower hanno subito commentato l’immagine e hanno fatto ovviamente i complimenti alla star, che al naturale, ha conquistato instagram.