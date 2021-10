Laura Torrisi è un’amatissima attrice, ma l’avete mai vista a Miss Italia? Sono trascorsi 23 anni: è davvero bellissima, non ci crederete mai.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Laura Torrisi. Cavalcata l’onda del successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2006, la splendida fiorentina ha saputo catturare l’attenzione su di sé sin da subito. Il motivo? Beh, diciamoci la verità, non c’è assolutamente bisogno di sottolinearlo: oltre che essere bellissima e semplice, la Torrisi vanta di una bravura e di una professionalità davvero incredibile.

Amatissima ed apprezzatissima, Laura Torrisi è tra i volti più ricercati e seguiti della televisione italiani. Siamo certi, però, che, nonostante sia adorata dal pubblico italiano, non tutti sanno qual è stata la sua prima apparizione televisiva. Siete anche voi convinti che la sua prima volta in tv sia stato il 2006 nella casa del GF? Bene: vi sbagliate di grosso! Esattamente nel 1998, Laura Torrisi ha partecipato a Miss Italia. Ed ha saputo incantare i telespettatori per la sua bellezza. Siete curiosi di saperne di più? E, soprattutto, di vederla come appariva circa 23 anni fa? Ci pensiamo immediatamente!

Laura Torrisi a Miss Italia, sono trascorsi 23 anni: che schianto!

Subito dopo la sua partecipazione al GF, Laura Torrisi ha cavalcato l’onda del successo. Numerose, infatti, sono le sue comparsa in serie televisive e pellicole cinematografico e spudorato, poi, è stato il clamore conseguitone. Sapete che, però, entrare nella casa di Cinecittà non rappresenta affatto la sua prima apparizione in tv? Circa 8 anni prima del suo ingresso, infatti, la splendida Torrisi ha preso parte a Miss Italia, l’edizione vinta da Gloria Bellicchi.

Era esattamente il 1998 quando, davvero giovanissima, Laura Torrisi prendeva parte a Miss Italia. Il suo percorso, certo, non è terminato con la vittoria. Eppure, il successo che ne è conseguito dopo è stato davvero incredibile. A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere com’era in quegli anni? Se ad oggi è bellissima, com’era appena diciannovenne? Eccola qui:

Insomma, davvero bellissima, non c’è assolutamente nulla da dire! Tra l’altro, non si può fare a meno di notare di quanto sia rimasta completamente identica! Siete d’accordo con noi?