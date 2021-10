Sapete in cosa ha conseguito la laurea Leonardo Spinazzola? Il calciatore, terzino della Roma, fa parte del club ‘calciatori laureati’: ecco la curiosità che non tutti conoscono!

Classe 1993, di Foligno, Leonardo Spinazzola è il calciatore della Roma e della Nazionale italiana. Dalle spiccate doti fisiche e atletiche, tra le sue migliori qualità c’è il dribbling! Spinazzola è oggi uno dei terzini più amati del calcio italiano! E’ estremamente legato alla sua famiglia, ci tiene molto alla sua vita privata: il suo cuore batte per Miriam Sette, la donna che ha sposato nel 2020 e madre dei suoi figli Mattia e Sofia. Ci sono alcuni retroscena sulla vita di Leonardo Spinazzola che non tutti conoscono: sapete in cosa ha conseguito la laurea dopo il diploma?

Leonardo Spinazzola fa parte dei ‘calciatori laureati’: in cosa ha conseguito la laurea

Leonardo Spinazzola appartiene al ‘club’ dei calciatori laureati: proprio così! Chi sceglie la carriera nel mondo del calcio difficilmente riesce a seguire anche corsi o a dare esami: Leonardo ce l’ha fatta.

Il terzino della Roma ha conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Commerciale per il Turismo e successivamente si è iscritto all’Università. Spinazzola ha conseguito una Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scrive skuola.net.

Contemporaneamente, ha iniziato la sua carriera da calciatore giocando nel settore giovanile della Virtus Foligno: il primo club a puntare su di lui è stato il Siena. Nel 2010 fu acquistato dalla Juventus e da lì è cominciata la sua ‘gavetta’. Dopo aver giocato nell’Empoli, con la maglia dell’Atalanta, a Vicenza, a Perugia, è arrivata la svolta. Dall’estate del 2019 Leonardo veste i colori della squadra giallorossa e della nazionale italiana.

