GF VIP, colpo di scena in Casa tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge: “Stavo per baciarla”, ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La casa del Grande Fratello VIP è senza dubbio la più spiata d’Italia. Dunque, agli occhi dei fan, di chi segue quotidianamente la diretta con la Casa, non è sfuggita una scintilla scoppiata tra due concorrenti. Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo sembrano essersi avvicinati negli ultimi giorni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ‘punzecchia’ spesso il nuotatore, tra abbracci e scherzetti. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che nessuno avrebbe immaginato.

GF Vip, colpo di scena tra Manuel e Soleil: “Mi è venuto istintivo”, come la prenderà Lulù?

Un colpo di scena si è verificato nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge ha instaurato un bel rapporto con Manuel Bortuzzo e così, proprio mentre lui era impegnato in una conversazione con Giucas, è successo qualcosa di inaspettato.

Soleil Sorge si è unita in una conversazione tra Manuel Bortuzzo e Giucas, suoi inquilini, scherzando: si è avvicinata al nuotatore che non appena l’ha vista ha commentato “Stavo per baciarla. Mi stava venendo istintivo, così vicina”.

non manuel che dice che avrebbe istintivamente baciato soleil, onestamente lo capisco #gfvip pic.twitter.com/dn4T4iDr9k — nameless 😾 (@drinkthiscola) October 7, 2021

L’ex corteggiatrice, oggi ‘femmina alfa’ nella Casa del Grande Fratello VIP ha reagito allontanandosi ridendo. Come la prenderà Lulù?

Intanto, sempre nelle ultime ore, il Bortuzzo ha voluto mettere in chiaro le cose con la Principessa. Tra i due è scattato un feeling, ma non sembrano provare gli stessi sentimenti. “Non siamo amici ma neanche fidanzati” ha voluto chiarire Manuel. Lulù sembra aver capito i pensieri del suo inquilino: cosa succederà tra loro?

