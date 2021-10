Nava è la cantante che ha stregato Manuel Agnelli e gli altri giudici di X Factor 2021: vi parliamo di lei e della sua storia!

X Factor 2021 è entrato nel vivo: ieri sera, giovedì 7 ottobre, è andata in onda la prima parte dei Bootcamp. Il talent show di Sky Uno ha cambiato regole: per quest’anno non ci sono più categorie! Nella puntata andata in onda Manuel Agnelli ha scelto il suo gruppo: tre soliti e due band, ovvero Erio, Nava, i Mutonia, Phill Reynolds e i Bengala Fire. La cantante italo persiana ha stregato il giudice di X Factor che ha così deciso di portarla alla fase successiva prevista dal programma. Originale, affascinante, dalle sfumature multiculturali e sempre azzeccate: Nava è una vera performer. Cosa sappiamo sul suo conto?

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di INSTAGRAM: per te meme, intrattenimento e notizie! —–> CLICCA QUI

X Factor 2021, chi è Nava: da dove viene e com’è iniziata la sua carriera

Nava, dopo i quattro sì dai giudici di X Factor durante le audizioni, è riuscita ad accedere anche agli home visit in squadra con Manuel Agnelli.

Leggi anche ‘Dopo X Factor condurrà gli Eurovision 2022’: l’indiscrezione manda in tilt il web

Nava Golchini è la cantante italo persiana nata a Tehran, in Iran, e successivamente trasferita a Milano. Vive in Italia da undici anni: è nel ‘bel paese’ che ha deciso di dedicarsi alla musica, la sua passione. ‘Navaproject’ è il suo nome Instagram: pubblica scatti di sé in posa, delle vere e proprie ‘opere d’arte’.Dal web apprendiamo che ha frequentato nel corso della sua giovinezza un’accademia di musica di Milano. Ha conosciuto proprio lì il produttore e arrangiatore Francesco Fugazza ed i batteristi Elia Pastori e Marco Fugazza: con loro ha dato vita, nel 2016, al Navaproject.

La band si è sciolta nel 2021 e così la giovane ha scelto di continuare la sua carriera da solista.

Leggi anche X Factor, Hell Raton: ‘Da solo a 7 anni su un volo intercontinentale’, incredibile retroscena