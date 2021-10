Non immaginereste mai dove si svolgerà Eurovision 2022: la notizia che tutti attendevano

Annunciata ufficialmente la città italiana che ospiterà Eurovision 2022 che torna finalmente nel Belpaese dopo più di 30 anni.

Lo scorso maggio l’Italia ha potuto assaporare di nuovo, e per la terza volta nella storia, la vittoria all’Eurovision Song Contest grazie al trionfo dei Maneskin, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo col brano rock “Zitti e buoni”.

Con questa canzone, l’amatissima band ha conquistato il Vecchio Continente ed ha portato a casa il titolo che permette all’Italia di essere la nazione europea che accoglierà l’evento il prossimo anno.

Diverse erano le candidature: dopo Napoli nel 1965 e Roma nel 1991, la Rai ha scelto quale sarà la terza città in cui gareggeranno a colpi di note i migliori artisti europei.

Eurovision 2022: la Rai annuncia dove

L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà al Pala Alpitour di Torino. Proprio in questa struttura avranno luogo a novembre, e per i 5 anni successivi, le Finals Atp di tennis.

“Come abbiamo visto durante le Olimpiadi Invernali del 2006, il PalaOlimpico ha tutti i requisiti necessari per ospitare un evento globale di queste dimensioni e siamo impressionati dall’entusiasmo della città di Torino che si appresta ad accogliere migliaia di appassionati il prossimo maggio”, si legge sul sito ufficiale della manifestazione.

Chiara Appendino, sindaco uscente di Torino, aveva sostenuto fortemente la città della Mole nella candidatura: “La nostra Città ha tutte le carte in regola e riteniamo sia la migliore opzione in campo su cui far ricadere la scelta. Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili”, aveva dichiarato.

Come indicato sulla pagina ufficiale dell’evento, le due semifinali si svolgeranno il 10 e 12 maggio, mentre il vincitore sarà eletto il 14 maggio 2022. Ancora nessuna certezza sui conduttori: vari i nomi circolati in questi giorni, tra cui Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Mika e Chiara Ferragni.