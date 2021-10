In questi ultimi giorni si parla di lui, adesso è arrivata un’altra splendida notizia: è diventato papà per la prima volta, che gioia!

È il protagonista indiscusso di questi ultimi giorni, il famosissimo attore. Presente in una serie tv da poco resa disponibile su Netflix, ma che in un batter baleno ha catturato milioni e milioni di spettatori, l’interprete è finito sulla bocca di tutti. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Perfettamente calato nel ruolo, l’attore è tra i protagonisti che più ha suscitato l’interesse e l’attenzione. Qualche giorno fa, come se non bastasse, il suo ufficio stampa ha diffuso una notizia che ha amplificato ancora di più il suo eco. Di che cosa si tratta? Niente di ‘grave’, tranquilli! Piuttosto, il famosissimo attore è diventato papà per la prima volta.

Leggi anche –> “Eri il miglior papà…”: lutto straziante, il ricordo della cantante è commovente

“Sono l’uomo più felice del mondo”, ha commenta l’attore la notizia della nascita di suo figlio. Non nascondendo, quindi, non soltanto il suo entusiasmo per l’arrivo del suo primogenito, ma anche per aver ricevuto tantissimi auguri e congratulazioni. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’attore è diventato papà per la prima volta: splendida notizia

Senza alcun dubbio, questo è un periodo d’oro per il famosissimo attore. Oltre all’incredibile successo della serie tv di cui è uno dei protagonisti indiscussi, l’interprete è anche diventato padre. Stiamo parlando proprio di lui: Park Hae Soo, nonché Cho Sang-woo nella seguitissima serie televisiva ‘Squid Game’. Uscita sulla piattaforma Netflix il 17 Settembre scorso, la serie tv ha incantato milioni di spettatori. Ed è per questo che i suoi attori principali sono diventati dei veri e proprio beniamini.

Leggi anche –> L’amatissimo attore è diventato papà: “Lui è la perfezione”, l’annuncio da brividi

A diffondere la lieta notizia, è stato proprio l’ufficio stampa del buon Park Hae Soo. “Sua moglie ha dato alla luce il loro primo figlio: è diventato padre”. Una notizia davvero sensazionale, quindi. E che, ovviamente, ha mandato in tilt tutti i suoi ammiratori. E non solo. “Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo”, ha commentato l’attore. Rilevando, inoltre, di aver avvertito sua moglie dell’eco avuto dal suo pubblico.

Congratulazioni ad entrambi. Ed, ovviamente, benvenuto al mondo!