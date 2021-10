Roberto Benigni, qual è il titolo di studio del celebre personaggio della tv?

Sapete qual è il titolo di studio di Roberto Benigni? Ve lo diciamo noi in questo articolo dedicato al celebre personaggio della tv

Quasi tutti conosceranno Roberto Benigni, attore di fama mondiale e vincitore dell’Oscar con il film “La vita è bella”. Pochi, invece, conosceranno le notizie sulla sua vita privata e in particolare qual è il suo titolo di studio. Ve lo diciamo noi in questo articolo.

Qual è il titolo di studio di Roberto Benigni

Roberto Benigni è nato il 27 ottobre 1952 a Castiglion Fiorentino, in provincia di Firenze. Ha 58 anni ed è un famoso attore, comico, regista e sceneggiatore. È uno dei personaggi pubblici più amati in Italia. Le sue interpretazioni cinematografiche e le sue apparizioni televisive sono caratterizzate dal carattere gioioso e irruente dell’attore e comico.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali spicca ovviamente l’Oscar come miglior attore nel 1999 per l’interpretazione nel film “La vita è bella“. È stato l’unico interprete maschile italiano a ricevere l’Oscar come miglior attore protagonista recitando nel ruolo principale in un film in lingua straniera, dopo quello vinto da Anna Magnani nel 1956 e da Sophia Loren nel 1962.

Benigni è stato impegnato anche nelle vesti di lettore, interprete e commentatore della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nelle vesti di divulgatore ha, inoltre, recitato il Canto degli Italiani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e i dieci comandamenti biblici.

I passi fondamentali della sua carriera quasi tutti li conosceranno. Pochi invece sapranno qual è il suo titolo di studio. Benigni si iscrisse dapprima in un seminario fiorentino, abbandonandolo dopo l’alluvione del 4 novembre 1966. In seguito si iscrisse all’istituto tecnico commerciale Datini di Prato, dove ha conseguito il diploma di ragioniere. La sua vera grande passione è però lo spettacolo. Ben presto capisce di voler intraprendere un’altra strada e oggi è uno degli attori più famosi al mondo.