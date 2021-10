Sapete chi sono e che lavoro fanno i due figli di Carlo Verdone? Particolare retroscena sull’amatissimo attore.

Lui lo conosciamo benissimo: è uno degli attori e registi più famosi del nostro Paese e suoi film sono tra i più apprezzati dagli italiani. Ma non tutti sanno i dettagli della vita privata di Carlo Verdone. L’attore, nato a Roma nel 1950, si è sposato con Gianna Scarpelli, nel 1980, ma la coppia si è separata nel 1996. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giulia e Paolo.

Curiosi di sapere di più sui figli del noto attore? Scopriamo i dettagli della loro vita e del loro lavoro. Entrambi hanno partecipato ad alcune pellicole del papà, ma in ruoli differenti,

Carlo Verdone lo conosciamo tutti, ma sapete chi sono i suoi figli. Giulia e Paolo sono nati dall’amore tra l’attore romano e la moglie Gianna: il matrimonio è terminato, ma tra i due ex coniugi i rapporti sono rimasti buoni. La primogenita, Giulia, è nata il 21 gennaio del 1986 ed è anche lei è stata vicina al mondo del cinema..ma dietro le quinte! Ha lavorato come segretaria e assistente di produzione di vari film, come Io Loro e Lara, Mangia prega ama, Natale in crociera. Paolo, nato nel 1988, ha recitato in alcuni film del suo papà, tra cui Grande, grosso e Verdone, per poi intraprendere la carriera diplomatica. In una puntata del Maurizio Costanzo Show, Verdona ha dichiarato che Paolo avrebbe avuto tutte le care in regola per fare l’attore, ma ha scelto altro.

Attualmente, l’attore e regista non sarebbe impegnato in una relazione, essendosi definito più volte single per scelta. E voi, conoscevate questi dettagli sulla famiglia e la vita privata di uno dei re della comicità italiana?