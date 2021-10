E’ la star della saga horror The Conjuring: com’è l’attrice lontano dal suo misterioso personaggio

E’ la star della famosa saga horror The Conjuring: avete mai visto l’attrice lontano dal set? Eccola in un bellissimo scatto.

The Conjuring è una serie cinematografica di film Horror statunitensi. I film presentano una drammatizzazione dei casi di vita reale di Ed e Lorraine Warren, demonologi e autori paranormali associati a casi di eventi controversi. Il loro scopo è quello di sostenere chi cerca disperatamente il loro aiuto.

E' il figlio di un attore famosissimo in tutto il mondo: anche lui ha seguito le orme di suo padre

Si tratta di persone possedute o tormentate da entità, spiriti demoniaci che, spesso, fanno della loro debolezza una forza. I protagonisti cercano di venire a capo della situazione, concentrando l’attenzione soprattutto sull’origine di queste entità. L’ultimo film, capitolo della saga, è uscito proprio nel 2021, pochi mesi fa, The Conjuring 3-Per ordine del diavolo. Lorraine, questo il nome della protagonista, è interpretata dall’amatissima attrice Vera Farmiga: voi, l’avete mia vista lontano da questo misterioso personaggio portato in scena?

E’ la star della saga Horror ‘The Conjuring’: vedere l’attrice lontano dal set vi spiazzerà

L’ultimo capitolo della famosa saga horror, The Conjuring 3-Per ordine del diavolo, è uscito nel 2021, pochi mesi fa. Appena dopo la sua prima uscita, ha avuto un successo incredibile. Sono milioni gli appassionati del genere horror, e che, si sono appassionati particolarmente a questa saga.

La protagonista che vediamo in foto, è Lorraine Warren, e insieme a suo marito, Ed, ha cercato di aiutare persone che hanno chiesto il loro sostegno. I film presentano una drammatizzazione dei casi di vita reale, appunto, di Lorraine e Ed Warren, demonologi e autori del paranormale. Ma chi l’ha interpretata nella saga? L’attrice è Vera Farmiga. Eccola oggi, lontano dalla scena:

Farmiga si mostra in tutta la sua bellezza, e sembra essere molto meno misteriosa, ma con un fascino fuori dal comune. Classe 1973, è un’attrice, modella e regista statunitense, che dal 2004 comincia a ottenere numerosi consensi. Oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perchè la star The Conjuring, è famosissima.