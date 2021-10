E’ l’amatissima professionista di Amici: ricordate in quale altro programma l’abbiamo vista?

Amici di Maria De Filippi ha visto arrivare e crescere tantissimi talenti, ballerini e cantanti sono stati al centro dell’attenzione. Anche se, ricorderemo, quando, all’inizio del talent, vi erano presenti anche altre categorie, come quella della recitazione.

Leggi anche Amici, provvedimento disciplinare della produzione: brutto colpo per i ragazzi, cos’è successo

Molti artisti, una volta conclusosi il percorso nella scuola più spiata d’Italia, hanno affrontato e toccato grandi traguardi. Per alcuni, in particolare stiamo parlando dei ballerini, c’è stato il ritorno alle origini. Infatti, diversi ex allievi, sono tornati in veste di professionisti, come Elena D’Amario, Andreas, Sebastian, la bellissima Giulia Pauselli, che vi abbiamo mostrato in foto. Concentrando la nostra attenzione proprio su di lei, ricordate dove l’abbiamo vista? Non solo ad Amici.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

E’ l’amata professionista di Amici: dove l’abbiamo già vista

Uno dei programmi più seguiti ed amati è sicuramente Amici di Maria De Filippi. La scuola che vede al centro dell’attenzione aspiranti cantanti e ballerini, non smette di appassionare i telespettatori. Il talent, arrivato alla sua ventunesima edizione, ha riscontrato un successo assurdo.

Leggi anche Amici, provvedimento disciplinare della produzione: brutto colpo per i ragazzi, cos’è successo

Giulia Pauselli è oggi una professionista della scuola. In passato, è stata una allieva del programma, infatti, è arrivata finalista nel 2011. La ballerina ha vinto allora un contratto di lavoro a New York con la prestigiosa compagnia ‘Complexions Contemporary Ballet’. Tornata in Italia, ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione e e in ambito teatrale. Ricordate in quale programma l’abbiamo vista? Ecco uno scatto social pubblicato sul suo profilo instagram:

Ebbene, Giulia ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, impossibile non averla ammirata. Qui, la vediamo insieme anche a Lorella Boccia, anche lei ex allieva e professionista di Amici. Ma la bella artista ha manifestato la sua incredibile arte anche a Tale e quale show, al Festival di Sanremo, Sogno e Son Desto e in molti altri celebri programmi tv. Giovanissima ma già con un’ampia carriera alle spalle, la professionista di Amici ha fatto della sua passione il suo lavoro, e ci è riuscita in maniera impeccabile.