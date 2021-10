E’ la maestra di ballo di Amici e oggi la vediamo così: ma ricordate com’era quando è entrata nel talent?

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla ventunesima edizione. La precedente ha avuto un successo davvero incredibile, e ha visto trionfare, per la prima volta in assoluto, una ballerina donna, Giulia Stabile. La giovane ha segnato un record.

La nuova edizione è iniziata il 19 settembre. La prima puntata ha visto al centro dell’attenzione la presentazione dei ragazzi, quindi, la formazione della nuova classe di Amici 21. Abbiamo avuto modo di conoscere anche i professori, new entry nel canto Lorella Cuccarini, mentre nel ballo, è arrivato Raimondo Todaro. Sono stati confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Quest’ultima è entrata nel talent nel 2013, ricordate com’era?

E’ la maestra di ballo di Amici: ricordate com’era quando è entrata nel talent?

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è partita domenica 19 settembre. La nuova classe si è formata, ma i colpi di scena, sembrano essere all’ordine del giorno, con sfide e maglie sospese.

Veronica Peparini è la maestra di ballo della scuola. Proprio nella precedente edizione, la sua allieva, Giulia Stabile, ha trionfato. L’insegnante, nelle ultime puntate, ha avuto uno scontro la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, per la sua scelta di mandare in sfida Mirko. Oggi, vediamo la Peparini così, ma ricordate com’era quando è entrata nel talent show?

Questo uno scatto del 2015. Ricorderemo che, l’insegnante di danza moderna e contemporanea, è entrata a far parte della grande famiglia di Amici nel 2013. Che dire, sembra che il tempo per lei non sia mai passato, perchè era bellissima allora e lo è ancora oggi. Veronica è una coreografa e una ballerina eccezionale. Ha lavorato con artisti internazionale, del calibro di Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams. Ha coreografato e diretto i tour di Tiziano Ferro, Elisa, Claudio Baglioni e Alessandra Amoroso.