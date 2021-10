Amici, “Per il problema che ho, evito lo stress”: la confessione del giovanissimo cantante

Nel daytime di qualche giorno fa, l’inaspettata confessione del cantante di Amici che ha colpito Rudy Zerbi e ha scatenato il web.

Una rivelazione che nessuno si aspettava quella del giovane concorrente di Amici originario di Lamezia Terme. Durante la puntata giornaliera del talent abbiamo visto l’allievo raccontare di una problematica che influisce sul suo atteggiamento nella vita in generale, compreso il programma.

Leggi anche————->>>Amici e Verissimo rinviati di una settimana, ma cosa andrà al loro posto Domenica 10 Ottobre?

Parliamo ovviamente di Luigi Strangis, che giorno dopo giorno si sta facendo apprezzare dal pubblico e anche dai docenti per la sua simpatia e per la sua disciplina. Attualmente però Luigi si trova in sfida a causa di un provvedimento preso nei suoi confronti: è ritenuto dagli altri componenti della classe quello che collabora meno a mantenere l’ordine e la pulizia in casetta.

Inoltre, il suo insegnante Rudy Zerbi si è stupito del ritardo con cui si è presentato alle lezioni: un comportamento che non è da lui, visto il suo rigore nello studio e nel lavoro. Il cantante allora si è lasciato andare ad una confessione spiegando cosa lo spinge ad assumere questo atteggiamento.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici, confessione a sorpresa del cantante: nessuno lo immaginava

“Hai sempre un atteggiamento come se ti facessi una risatina su tutto”, gli ha fatto notare Rudy. Secondo l’insegnante, il ragazzo avrebbe un modo di fare a volte troppo superficiale, come se non prendesse nulla sul serio.

Leggi anche—————>>>Amici, oggi la maestra di ballo si mostra così: com’era quando è entrata nel talent show

Inizialmente Strangis ha detto di essere fatto così, che questo è il suo modo di affrontare la vita. Poi, tra le lacrime, ha spiegato di essere affetto da una malattia e che sarebbe questo il motivo dietro il suo comportamento: “Per il problema che ho evito sempre lo stress, quindi prendo in questo modo le cose”. Zerbi gli chiesto allora di cosa stesse parlando e l’alunno gli ha rivelato di soffrire di diabete: “Lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare”.

La confessione ha scatenato delle polemiche sul web contro Rudy Zerbi, che secondo molti utenti sarebbe stato indelicato verso il ragazzo. C’è da sottolineare però che non è detto che il coach di canto sapesse del collegamento tra glicemia e stress e che quindi non avrebbe nessuna colpa per aver rimproverato Luigi.