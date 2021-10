L’appuntamento di quest’oggi di Amici e Verissimo è stato rinviato a Domenica 17 Ottobre, ma cosa andrà in onda al loro posto oggi?

Vera e propria rivoluzione nei palinsesti Mediaset di oggi, Domenica 10 Ottobre! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, gli appuntamenti odierni di Amici e Verissimo non andranno in onda come consueto, ma sono stati rinviati di una settimana. Avete letto proprio bene, si! La scuola di Maria De Filippi e le toccanti confessioni a Silvia Toffanin non faranno compagnia quest’oggi al solito orario, ma ritorneranno sul piccolo schermo direttamente Domenica 17 Ottobre. Cosa è successo? Nulla di grave, state tranquillo! Piuttosto, a partire dalle ore 15:00 di oggi, su Rai Uno andrà in onda la Nations League. Ed è per questo motivo, quindi, che si è preferito fare un cambio di programmazione.

La domanda che, però, ci facciamo è: cosa andrà in onda al loro posto? Appurato che la Domenica pomeriggio all’insegna di questi due affascinanti programmi iniziava alle ore 14:00 e terminava intorno le 18:45, siete curiosi di sapere come sono stati ‘rimpiazzati’? Ci pensiamo immediatamente!

Cosa andrà in onda al posto di Verissimo ed Amici oggi?

Seppure la partita di quest’oggi della Nations League sia di estrema importanza, c’è la possibilità che non tutti ne siano particolarmente affascinati. Ed è proprio per questo motivo che il nostro articolo non fa altro che informarvi sui programmi che andranno in onda su Canale 5 al posto di Verissimo ed Amici oggi, Domenica 10 Ottobre. Come dicevamo precedentemente, infatti, i due amatissimi programmi della Domenica pomeriggio sono stati rinviati direttamente a settimana prossima. Eppure, nonostante questo, Mediaset ha ugualmente pensato di regalare al suo pubblico un pomeriggio davvero interessante.

Quali sono i programmi che andranno al loro posto? Ebbene: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che il pomeriggio di Canale 5 sia ricco di serie tv, di quelle che, in questo ultimo periodi, stanno appassionando milioni e milioni di italiani. A partire, quindi, dal classico appuntamento con Beautiful, amatissimo soap opera americana fino a Love is in the air dopo la puntata di Una Vita, il pranzo della Domenica pomeriggio si prospetta davvero interessante. Ma non è affatto finita qui. Dopo questi appuntamenti, andrà in onda il film di Inga Lindstrom ‘Nella tua vita’.

Insomma, un pomeriggio davvero interessante, non c’è che dire!