Ha fatto parte del corpo di ballo di Amici per tantissimi e lunghi anni, ma sapete cosa fa oggi? Non immaginereste mai com’è cambiata la sua vita.

Nuova Domenica ed, ovviamente, nuovo ed imperdibile appuntamento con Amici. In via del tutto eccezionale, la nuova edizione del talent non sta andando in onda il Sabato pomeriggio come consueto, bensì la Domenica pomeriggio. In attesa, però, di vedere cosa succederà nel corso della puntata odierna, anche se dalle anticipazioni trapelate dal web sembrerebbe che sia un appuntamento davvero imperdibile, facciamo un piccolo passo nel passato. E scopriamo cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex protagonisti.

Sappiamo benissimo che la scuola di Amici, oltre che agli insegnanti e ai giovanissimi talenti, ruota anche intorno a loro: i professionisti. Sono proprio loro che, giorno dopo giorno, si mettono in gioco insieme ai ragazzi. Ed insegnano loro i ‘segreti’ del mestiere. Che siano vocal coach o ballerini, sono davvero tantissime le persone che aiutano i talenti al raggiungimento del loro obiettivo. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Eleonora. La bellissima ballerina ha fatto parte del corpo di ballo di Amici per tantissimi anni, ma cosa fa oggi?

Eleonora ha fatto parte del corpo di ballo di Amici per anni, ma cosa fa oggi?

Dimenticarla nel corpo di ballo di Amici, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Entrata a far parte di ballerini professionisti del programma diversi anni fa, la splendida Eleonora ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che sono davvero numerose le sue partecipazioni in tantissimi altri programmi televisivi. A partire, quindi, da Buona Domenica fino alla sua partecipazione nel videoclip di uno dei più grandi cantanti della musica italiana: Vasco Rossi. Insomma, la carriera di Eleonora è davvero impressionante. Cosa fa oggi, però?

Sono anni, ormai, che Eleonora non fa più parte di Amici e del suo corpo di ballo, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che Eleonora continua a nutrire la sua passione per la danza. Oltre ad essere una ballerina, infatti, si legge che è anche coreografa. Ma non è affatto finita qui. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo vista a Scherzi a Parte. Avevate fatto casa alla sua presenza?

Infine, Eleonora dedica gran parte del suo tempo e della sua giornata alla sua famiglia! Vi piacerebbe rivederla?