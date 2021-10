Attore amatissimo, protagonista di film di successo: suo padre è una star del cinema

E’ un attore amatissimo, ed è stato il protagonista di film di successo: sapete chi è suo padre?

Impossibile non amare l’attore in foto, è stato il protagonista di importanti film di successo. Ci ha trascinato come solo pochi sanno fare nella trama del film La risposta è nelle stelle, nel 2015. Scott Eastwood è un attore statunitense amatissimo.

Ha iniziato la sua carriera interpretando piccoli ruoli come Flags of Our Fathers, Gran Torino e Invictus – L’invincibile. Nel 2014 è nel cast del film di guerra Fury. Ha recitato accanto a Vin Diesel e Charlize Theron, in Fast & Furious 8, nel 2017. Oggi è amatissimo e famosissimo, ma forse, non tutti sanno che l’attore è il figlio di una star del cinema. Scopriamo insieme chi è suo padre.

Attore Amatissimo, sapete chi è suo padre? E’ una star del cinema

Scott Eastwood è un attore statunitense amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema con piccoli ruoli. Entra nel 2014 nel cast del film di guerra Fury, e l’anno successivo viene scelto come protagonista del bellissimo film La risposta è nelle stelle, omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

La sua popolarità è immensa. Ma sapete che suo padre è una star del cinema? Vi ricorda qualcosa il cognome Eastwood? Ebbene sì, Scott è il figlio di Clinton Eastwood. Attore, regista, produttore cinematografico e compositore statunitense, è una delle figure più celebri e rappresentative della cinematografia internazionale.

Forse, in pochi sanno che, proprio Scott, quando fece il provino per il film America Sniper, venne scartato dal padre, allora regista della pellicola. Voi, guardando padre e figlio, notate qualche somiglianza?