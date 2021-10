Back to school, tutto sul nuovo programma di Nicola Savino su Italia Uno: chi sono i concorrenti? C’è anche un’amatissima ex del GF Vip.

È tornato in onda con Le Iene, che conduce per il quinto anno consecutivo. Ma Nicola Savino è pronto ad iniziare una nuova avventura, al timone di un programma tutto nuovo. Si chiama Back to school ed è la nuova trasmissione di Italia Uno. La data di inizio non è stata ancora annunciata, ma il game show dovrebbe partire già ad ottobre. In cosa consiste il nuovo programma?

LEGGI ANCHE ——>L’amatissima conduttrice è pronta a dire addio al programma? Spunta la verità: ora non ci sono più dubbi

Come suggerisce il titolo, si tratta di un vero e proprio ritorno tra i banchi di scuole per un gruppo di “studenti” vip, che dovranno prepararsi all’esame di quinta elementari, aiutati da un gruppo di bambini tra i sei e gli undici anni. Le risate sono assicurate, ma chi sono i concorrenti? Ebbene, alcuni sono stati svelati da Gabriele Parpiglia in diretta su Casa Chi: c’è anche un’amatissima ex concorrente del GF Vip. Scopriamo tutti i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Chi sono i concorrenti di Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino?

Pronti a tornare a scuola con alcuni amatissimi personaggi della nostra tv? Saranno loro a mettersi in gioco e a tornare a studiare, preparandosi per l’esame di quinta elementare. È quello che vedremo a Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino, prossimamente in onda su Italia Uno. Il cast completo dei concorrenti non è stato ancora annunciato, ma Parpiglia ha anticipato i nomi di alcune concorrenti. Per la gioia dei numerosissimi fan, ci sarà Giulia Salemi, attualmente alla conduzione del GF Vip party su Mediaset Play. Nei giorni scorsi, infatti, l’influencer si è ripresa sui social mentre studiava geografia…senza svelare il motivo! Ora è tutto chiaro!

Ci sarà anche Benedetta Mazza, anche lei ex concorrente del GF Vip, e l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. A quanto pare, ci saranno prove di puntata in puntata e, chi non dovesse superare l’esame, sarà ‘bocciata’ ed eliminata dal programma. Insomma, ci sarà da divertirsi! Restate collegati per scoprire di più sulla nuova trasmissione in arrivo.