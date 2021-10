Beautiful, ricordate la prima fidanzata di Eric Forrester? No, non si tratta di Stephanie; i dettagli sulla vita privata del personaggio.

Un successo straordinario, quello di Beautiful. La soap opera americana va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione, e tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Merito dei continui colpi di scena della trama e delle numerose new entry nel cast. Senza dimenticare, però, i personaggi storici, tra cui Eric Forrester, la vera e propria colonna della soap. Fondatore della Forrester Creation, lo stilista una avuto diversi amori, ma il più grande è stato quello per Stephanie Forrester. Che, però, non è stata la sua prima fidanzata!

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: clamoroso ritorno, si tratta proprio di lui!

Forse non tutti lo ricordano, ma Eric, agli inizi della soap, era legato ad un’altra donna, che conosciamo molto bene. Una donna che ha lasciato proprio per Stephanie, che nel frattempo è rimasta incinta! Scopriamo i dettagli delle prime vicende sentimentali del patriarca dei Forrester.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful, il grande amore di Eric Forrester è Stephanie, ma ricordate la sua prima fidanzata?

Non ci sono dubbi: Stephanie Douglas è il grande amore di Eric, sin dagli inizi di Beautiful. Forse non tutti sanno, però, che prima di stare con lei, lo stilista aveva una relazione con un’altra donna… e non una qualsiasi! Si tratta di Beth Henderson Logan, la mamma di Brooke! Ai tempi dell’università, Eric era legato a Beth, ma nello stesso tempo ha iniziato una storia proprio con Stephanie. Quando quest’ultima è rimasta incinta ( anche se poi si scoprirà che il figlio, ovvero Ridge, è di Massimo Marone), Eric ha deciso di lasciare Beth. Quest’ultima, poi, ha sposato Stephen Logan e dal loro matrimonio sono nati Storm, Brooke, Donna e Katie.

Il personaggio di Beth è tornato più volte sulle scene, vivendo anche una nuova storia con Eric. Spesso, è apparsa in occasione dei matrimoni di Brooke. E voi, ricordavate questo particolare della vita sentimentale di Eric Forrester?