E’ stata Alya in Bitter Sweet: oggi stenterete a riconoscere l’attrice, è completamente diversa.

Bitter Sweet è una serie turca andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019. Al centro dell’attenzione, abbiamo trovato la giovane Nazli, una studentessa universitaria che frequenta corsi di lingua giapponese. Il suo desiderio più grande è quello di poter aprire un ristorante, e diventare una affermata cuoca, cosa che poi, sappiamo, riuscirà a portare a compimento.

Abita in un appartamento con la sorella Asuman e con Fatos, sua amica. Nazli è interpretata dall’attrice turca Ozge Gurel. Per riuscire a mantenere la casa e gli studi, trova lavoro nella casa di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari (questo interpretato da Can Yaman). Tanti i protagonisti della serie, e tutti hanno lasciato il segno. Ricordate la bellissima attrice che vediamo in foto? Ha interpretato il personaggio di Alya, fidanzata di Deniz, fratello di Ferit. L’abbiamo vista così, ma oggi è completamente diversa.

In Bitter Sweet è stata Alya: com’è oggi l’attrice, stenterete a riconoscerla

In Bitter Sweet, l’attrice che vediamo in foto, ha interpretato Alya. Giovane cantautrice, fidanzata di Deniz, il fratello del signor Ferit. Nella soap, ad un certo punto, Deniz si innamora perdutamente di Nazli, tanto da lasciare la sua fidanzata.

Quest’ultima, cercherà in tutti i modi di conquistare il cuore al bell’artista, ma provocherà grandi fastidi. L’attrice che ha interpretato Alya è Turku Turan. L’abbiamo vista così, vestire il suo personaggio, ma vederla oggi, vi lascerà senza parole.

Questo scatto social è stato pubblicato sul suo profilo instagram, e mostra chiaramente il cambio look che la star di Bitter Sweet ha fatto. Infatti, rispetto a quando l’abbiamo ammirata nella serie, oggi, sembra molto diversa, ma pur sempre bellissima. Turan, Classe 1985, vanta una carriera ricchissima. Ha recitato sia sul piccolo schermo sia sul grande schermo.