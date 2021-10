Dove sarà girato e quando comincerà Il Collegio 6? Finalmente…

Tutto pronto per Il Collegio 6: in questo articolo vi diciamo quando comincerà il docu-reality e quando comincerà

Sta per arrivare la sesta edizione de “Il Collegio”, docu-reality che ha avuto un successo enorme su Rai 2. In questo articolo vi sveliamo tutte le novità riguardanti la nuova edizione. Quando comincerà il programma? E dove sarà girata la sesta edizione?

Il Collegio 6, quando comincerà e dove sarà girato

Il collegio è un docu-reality trasmesso su Rai 2 in prima serata. Il programma va in onda dal 2 gennaio 2017. La trasmissione è basata sul format britannico That’ll Teach ‘Em. Lo scopo del programma è riunire per un mese circa una ventina di adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni all’interno di una struttura adibita a collegio. I partecipanti dovranno conseguire il diploma di licenza media.

All’ingresso nella struttura, gli alunni sono tenuti a rispettare una serie di regole imposte dal preside del collegio. Essi devono abbandonare i propri abiti borghesi ed indossare le divise ufficiali del collegio. Devono inoltre dire addio ai cellulari, ai prodotti di bellezza, cosmetici e molto altro ancora. Chi trasgredisce le regole viene punito e addirittura rischia l’espulsione dal collegio (e di conseguenza dal programma). Al termine del periodo di studio, gli alunni sostengono un esame sugli argomenti trattati durante il corso.

Il docu-reality ha avuto un successo incredibile su Rai 2 ed è giunto alla sesta edizione. La nuova stagione de Il Collegio andrà in onda a partire da martedì 26 ottobre 2021 per otto puntate. Ricordiamo che le puntate sono state registrate in estate. La sesta edizione del docu-reality sarà ambientata nella stessa location dello scorso anno, ovvero il convento Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Cast e alunni

Il cast della sesta edizione de Il Collegio sarà formato da: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia; Alessandro Carnevale, insegnante di educazione artistica. Il Preside sarà ancora Paolo Bosisio. La voce fuori campo, invece, sarà nuovamente Giancarlo Magalli.

Gli alunni invece saranno: