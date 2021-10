GF VIP 6, perchè Lulù ha sempre una borsetta con sé? Svelato il motivo

Nella casa del GF VIP 6, Lulù porta sempre una borsetta con sé, sapete per quale motivo? Ve lo sveliamo in questo articolo

GF VIP 6, perchè Lulù ha sempre la borsetta con sè?

Lulù Selassié è una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lucrezia è una delle tre sorelle Selassié, principesse pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Le tre principesse sono sempre state al centro dell’attenzione sin dal primo giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Attorno a loro, inoltre, gira anche un caso: le tre Selassié, infatti, potrebbero non essere principesse. Il padre, infatti, sarebbe un giardiniere, come documentato dal settimanale Oggi.

Delle tre, Lulù è sicuramente quella più discussa. La principessa sembra aver trovato l’amore nella casa ed ha iniziato una frequentazione con Manuel Bortuzzo. La Selassié appare molto morboso nelle relazioni amorose e questo dipenderebbe – secondo la sorella Clarissa – dal fatto che da piccola ha subito violenze. Un uomo infatti, stando al racconto della sorella, la obbligava a fare cose che Lucrezia non voleva.

Lulù, inoltre, nella casa più spiata d’Italia porta sempre con sé una borsetta, che sopra reca la scritta “Lulù farfallina”. Molti si sono chiesti perchè Lucrezia non riesca a disfarsene. E adesso vi sveliamo il motivo. In realtà, Lucrezia in quella borsetta porta tutto il materiale per apparire sempre al top tutti i giorni e soprattutto durante la diretta del Grande Fratello Vip. Le tre sorelle, infatti, sono sempre impeccabili durante la diretta, anche se c’è chi vorrebbe vederle struccate.