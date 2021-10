GF Vip, il dramma indicibile della concorrente: una storia da brividi

Il racconto dello spaventoso dramma che ha colpito anni fa la concorrente del GF Vip: una storia dai lati oscuri e agghiaccianti.

Il percorso dei concorrenti del GF Vip 6 si sta delineando di giorno in giorno e questa edizione si sta caratterizzando per le storie molto forti che ognuno di loro ha alle spalle.

Leggi anche——————->>>GF Vip, tragica confessione su Lulù: “Un uomo la obbligava a fare delle cose che lei non voleva”

Storie tragiche, commoventi, emozionanti sono state raccontate dai Vipponi durante questo primo mese di permanenza nella casa più spiata d’Italia e approfonditi in diretta nel corso delle due puntate settimanali.

A colpire molto il pubblico è stata senza dubbio la dolorosa vicenda di Ainett Stephens, la bellissima modella venezuelana diventata famosa nel nostro Paese negli anni Duemila. E’ proprio in quel periodo che la gieffina ha dovuto affrontare un episodio terribile: la scomparsa nel nulla di sua madre e di una delle sue sorelle.

Ma cos’è accaduto esattamente?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, “Scomparse nel nulla”: il dramma della concorrente

Arrivata in Italia a soli 19 anni, nel 2004 Ainett è stata segnata irrimediabilmente da una storia allucinante che riguarda sua mamma sua sorella. Nel corso di una delle ultime puntate del programma, ha raccontato: “Nel 2004 poco prima del Natale sono venute a mancare entrambe, io ero in Italia”.

Leggi anche—————->>>GF Vip, clamorosa gaffe: “ma non era lui!”, è successo tutto in diretta

“Il 17 dicembre è arrivata una chiamata, mia madre mi aveva detto che sarebbe arrivata, ma lei e mia sorella sono scomparse nel nulla. Si dice che siano state uccise e bruciate”, ha rivelato.

Una storia sconvolgente, che ha costretto la Stephens a darsi da fare sin da giovanissima per provvedere ai suoi fratelli più piccoli. Proprio una dei suoi fratelli le ha fatto una sorpresa durante l’ultima puntata andando a trovarla nel giardino della casa. La sorella di Ainett, incinta, ha ringraziato la modella per tutto ciò che ha fatto per lei e gli altri fratelli, a cominciare dall’averli portati con sé qui in Italia due anni dopo la disgrazia.