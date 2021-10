GF Vip, nuova scenata di gelosia di Lulù nei confronti di Manuel: l’attacco alla coinquilina durante la festa di ieri.

Un relazione più che complicata, quella tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo nata nella casa del GF Vip 6. Nonostante all’inizio sembrava esserci un bel feeling tra i due concorrenti, ad oggi la situazione si è abbastanza raffreddata. A fare un passo indietro è stato Manuel, che si è reso conto delle notevoli differenze caratteriali tra lui e una delle principesse Selassiè. A complicare tutto ci pensa la gelosia di Lulù, sempre più preoccupata di perdere Manuel. E a questo proposito, anche durante la festa di ieri sera la concorrente si è ingelosita non poco!

Ingelosita a tal punto che, nel bel mezzo della festa, la principessa ha chiamato in disparte una delle sue coinquiline, spiegandole di evitare di stare troppo vicina a Manuel. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, scoppia la gelosia di Lulù nei confronti di Manuel: c’entra Sophie, cosa è successo durante la festa

Nuova scenata di gelosia per Lulù. La giovane Selassié è sempre più gelosa dal suo rapporto con Manuel, che vorrebbe tutto per sé. A scatenare la sua reazione, ieri sera, è stata Sophie Codegoni, che, durante la festa, si è avvicinata a Manuel, per coinvolgerlo in un ballo. Qualcosa che non è piaciuto affatto a Lulù, che ha chiamato in dispare l’ex tronista di Uomini e Donne per chiarire: “Tu vai sempre vicino, avevi detto che avresti evitato, mi mette molta ansia questa cosa. Io sto molto male, ho già tanti problemi nella mia vita. Questa situazione mi dà serenità e allora la voglio solo per me“.

Alle parole di Lulù, Sophie spiega di non avere assolutamente alcun secondo fine con Manuel: “A volte lo vedo lì da solo e allora cerco di coinvolgerlo.” Ma la risposta di Lulù non tarda ad arrivare: “Ma non fa nulla, lo faccio io“. La conversazione si conclude con Sophie che ribadisce di non aver assolutamente nessun interesse per Manuel e con Lulù che le chiede di evitare di avvicinarsi a lui.

Insomma, la gelosia di Lulù è sempre più accesa…ma cosa ne pensa Manuel? Il concorrente sembra sempre più stanco dell’eccessiva gelosia della ragazza. Deciderà di chiudere definitivamente con lei?