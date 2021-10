GF Vip, Samy eliminato: “Meno male che se n’è andato”, il durissimo attacco arriva proprio da lei; cosa è successo dopo la puntata.

Prosegue l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip. Il clima nella casa è sempre più acceso, soprattutto dopo l’ultima puntata, andata in onda venerdì sera. Puntata durante la quale a lasciare il gioco è stato Samy Youssef, che ha perso al televoto contro Nicola Pisu e Amedeo Goria. Un’eliminazione che non tutti si aspettavano, ma che a qualcuno in casa non è affatto dispiaciuta.

“Speravo andasse via”, ha dichiarato la concorrente dopo l’eliminazione del modello egiziano. Scopriamo i dettagli di questo duro commento.

GF Vip, eliminato Samy Youssef: non a tutti è dispiaciuto in casa, il duro attacco

Samy è stato definitivamente eliminato dalla casa del GF Vip 6 e ad una delle concorrenti non ha fatto che piacere! Parliamo di Jessica, la più grande delle sorelle Selassiè, che, chiacchierando in veranda con i coinquilini, non ha nascosto di essere contenta per questa eliminazione. Parole che hanno stupito un po’ tutti, dato che, agli inizi dell’avventura in casa, tra Jessica e Samy sembrava esserci una bella intesa. Proprio a questo proposito, la principessa racconta che, secondo lei, il modello ha giocato, cercando di creare una storia per visibilità, ma senza avere un reale interesse per lei. Inoltre, Jessica racconta anche di un altro episodio, relativo ad alcune lamentele di Samy per i turni delle pulizie. “Speravo andasse via, menomale che se ne è andato”, conclude la principessa.

Insomma, una posizione ben chiara, quella di Jessica. E voi, siete d’accordo con la sua opinione o vorreste Samy ancora in casa come concorrente? Ricordiamo che i nuovi nominati sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Chi sarà il più votato?