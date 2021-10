Sapete che è possibile mettersi in contatto con il dottor Nowzaradan? Ecco come poter fare per parlare con lui.

Il Dottor Nowzaradan è diventato una vera e propria star. L’abbiamo conosciuto nel famoso programma Vite al limite, in onda su Real Time. Si tratta di un reality show statunitense, molto seguito.

Leggi anche Dottor Nowzaradan di Vite al limite: cosa prevede la sua dieta

Gli episodi pongono l’attenzione su persone obese, il cui peso si aggira intorno ai 250-350 kg. Le telecamere riprendono per circa un anno il loro percorso, e i piccoli passi fatti. I primi tentativi partono dalla riduzione del proprio peso, e in seguito attraverso l’assistenza di un bypass gastrico che viene eseguito, appunto, dal chirurgo iraniano, Younan Nowzaradan. Oggi il medico gode di una grande popolarità, ma sapete che è possibile contattarlo? Ecco come fare.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Sapete che è possibile mettersi in contatto con il dottor Nowzaradan? Come farlo

Uno dei programmi più seguiti e amati in onda su Real time è Vite al limite che racconta storie di persone obese, con un peso che si aggira intorno ai 250-350 kg. Al centro dell’attenzione, oltre ovviamente ai protagonisti, c’è lui, il dottor Nowzaradan, diventato una vera e propria star.

Leggi anche Vite al Limite, Melissa Morris: la prima paziente del dottor Nowzaradan pesava 300 kg, trasformazione impressionante

Classe 1944, è nato a Teheran, ma è di origine siriane. Si è laureato nel 1970 all’università di Teheran. L’anno successivo svolge un tirocinio al St. Johns Hospital di Detroit, e attualmente lavora presso la clinica dell’obesità di Houston, in Texas come chirurgo. Ma sapete che è possibile mettersi in contatto con lui? Ci sono vari modi, ecco quali:

E’ possibile entrare in contatto con il medico tramite la clinica Houston Obesity Surgery dove lavora, chiamando al numero 7136616262. Dall’Italia il numero da comporre sarà +1 281 7136616262, perchè bisogna prima inserire il prefisso internazionale +1 e poi il prefisso di Houston 281.

Si può compilare un modulo presente nella pagina contatti del sito dottor Nowzaradan a questo link (http://drnowmd.com/patient-information/index.html), o anche mandare una email all’indirizzo [email protected]

Per ultimo, si potrebbe contattare il dottore di Vite al limite sulla sua pagina Instagram: younannowzaradan.